BEEF! feiert seinen 10. Geburtstag mit Jubiläumsausgabe, Kampagne und Video

Heute erscheint die Jubiläumsausgabe von BEEF! zum zehnjährigen Bestehen. Darin versammelt die Redaktion opulente Rezeptstrecken mit vergoldeten Burgern, fliegenden Gewürzmischungen und in Gin eingelegten Gurken sowie spannende Reportagen. Der Ausgabe liegen vier Postkarten mit kernigen Sprüchen bei, für die BEEF! bei den Lesern Kultstatus hat. Diese spiegeln den Humor von BEEF! wider, der einen wesentlichen Teil der Faszination der Marke ausmacht. BEEF! steht für eine ganz bestimmte Haltung - für einen bewussten Fleischgenuss, der auf beste Qualität und Herkunft setzt und auf das Tierwohl bedacht ist. Eine Haltung, bei der es auch um Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund des Klimawandels geht. Aus diesem Grund startet BEEF! in dieser Ausgabe mit der neuen redaktionellen Serie "Zukunft der Ernährung" und besucht die modernste Insektenfarm der Welt und stellt die große Frage zur Zukunft der Ernährung.

Jan Spielhagen, Gründungschefredakteur und Publisher von BEEF!: "Zehn Jahre sind ein tolles Jubiläum! Die Entwicklung von BEEF! vom Nischentitel zum erfolgreichen Kult-Magazin, das heute für eine komplette Markenwelt steht, macht uns sehr stolz. Ich danke von Herzen allen, die an diesem Erfolg beteiligt waren und sind, allen voran natürlich der Redaktion. Die Lust, die Leidenschaft und der Mut für Themen und Inszenierungen spürt man wie am ersten Tag auf jeder Seite."

BEEF! war als erstes Kochmagazin für Männer am 15. Oktober 2009 gestartet. Im Laufe der Jahre erlangte das Magazin nicht nur Kult-Status bei seinen Lesern, sondern auch viel Renommee in der Branche. Als erstes Food-Magazin zeigte BEEF! lebendige Tiere und rohes Fleisch auf dem Cover. BEEF! wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, wie beispielsweise mit den LEAD AWARD 2015 in GOLD für das führende Magazin des Jahres. Heute ist BEEF! viel mehr als nur ein Magazin. Im BEEF!-Markenkosmos gibt es Magazine, Sonderhefte, Bücher, Küchengeräte und sogar ein Restaurant, das "BEEF! Grill & Bar" in Frankfurt am Main.

Im Rahmen des Jubiläums macht BEEF! seinen Lesern ein besonderes Geschenk. Alle Abonnenten der ersten Stunde erhalten ein Riesenposter mit der Hall of Fame der über 50 BEEF!-Cover aus zehn Jahren. Im Jubiläumsvideo kommt die BEEF!-Redaktion mit Anekdoten der letzten zehn Jahren zu Wort und gibt seinen Lesern einen launigen Einblick in die Redaktionsalltag.

Außerdem startet eine Print-, Online- und Social Media-Kampagne in zielgruppenrelevanten Titeln und Kanälen. Das Bruttomediavolumen hierfür liegt bei rund 800.000 Euro. Auch die Fassade des Verlagsgebäudes in Hamburg wird mit aufmerksamkeitsstarken Motiven und unter dem Claim "Männer kochen anders" plakatiert. Vielfältige Aktionen und Maßnahmen am Point-of-Sale runden die Aktion ab.

Die Jubiläumsausgabe BEEF! (05/2019) ist ab sofort zum Preis von 12,00 Euro im Zeitschriftenhandel und online unter www.beef.de erhältlich.

Das Video gibt es hier zu sehen: https://bit.ly/2lDjoas

