Polyplastics stellt neue RENATUS (R)-PET-Typen mit hervorragender Witterungsbeständigkeit für Autoaußenteile vor

Die Polyplastics Group hat die Einführung von zwei neuen RENATUS (R)-Polyethylenterephthalat (PET)-Typen bekannt gegeben, die hervorragende mechanische Eigenschaften, ein hervorragendes Erscheinungsbild und eine hohe Witterungsbeständigkeit für Außenkomponenten von Automobilen bieten. Damit bekräftigt Polyplastics sein starkes Engagement für PET als eine der wichtigsten Säulen seines umfangreichen Harzportfolios.

Bild https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202111093048/_prw_PI1fl_Dx6gM5dK.jpg.

Die beiden neuen glasfaserverstärkten Typen RH030 (30 % glasgefüllt) und RH045 (45 % glasgefüllt) behalten ihre tiefschwarze Farbe bei und reduzieren die Weißfärbung der Oberfläche von Formartikeln im Außenbereich, wodurch sie sich ideal für Anwendungen wie Seitenspiegel und Heckwischerarme/-blätter eignen. Da PET-Teile nicht lackiert sind, kann es im Laufe der Zeit zu Verwitterungsschäden kommen. Der Glasfüller kann anfangen zu schwimmen und die Strahlschwärze kann abnehmen. Beschleunigte Witterungsbeständigkeitstests zeigen, dass die neuen PET-Materialien von Polyplastics niedrigere Indexwerte aufweisen als ihre Konkurrenzprodukte, was darauf hindeutet, dass das Ausbleichen reduziert wird.

Mit Glasfasern verstärkte Kunststoffharze sind in der Regel stabiler, aber Glasfüllstoffe können sich auch negativ auf das Aussehen der Oberfläche von Formteilen auswirken. RENATUS (R) RH030 und RH045 PET sind glasfaserverstärkte Typen, die aufgrund ihrer hervorragenden Übertragbarkeit während des Formens dennoch Formteile mit gutem Oberflächenaussehen herstellen können.

Jüngste Tests des Unternehmens haben gezeigt, dass RH045 (PET-GF45) im Vergleich zur Standardqualität PBT-GF30 einen höheren Oberflächenglanz aufweist, obwohl der Formulierung eine große Menge an Glasfasern zugesetzt wurde.

In Bezug auf die mechanische Leistung hat PET im Vergleich zu PBT in der Regel bessere Eigenschaften. Bei ähnlicher Glasbeladung weisen die PET-Sorten RH030 und RH045 im Vergleich zu den PBT-Sorten höhere mechanische Eigenschaften auf, darunter eine höhere Zugfestigkeit, ein höheres Biegemodul und eine höhere Verformungstemperatur unter Last.

Bitte besuchen Sie auch https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pet_rh030_rh045/index.html.

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET und COC. Das Unternehmen hat den weltweit größten Marktanteil von POM und LCP. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung sowie ein robustes weltweites Netzwerk an Ressourcen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb, mit denen fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt geschaffen werden können.

*RENATUS (R) ist eine eingetragene Marke der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

