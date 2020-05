Polyplastics Co., Ltd.

Polyplastics bringt neue POM-Sorte von DURACON(R) mit verbesserter Dieselkraftstoff-Beständigkeit für Kraftstoffkomponenten von Fahrzeugen auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Polyplastics Group hat die Einführung einer neuen Polyoxymethylen-(POM)-Sorte seines DURACON(R)-Produkts bekanntgegeben, die eine verbesserte Dieselkraftstoff-Beständigkeit für die Herstellung von spritzgegossenen Kraftstoffsystemkomponenten bei Fahrzeugen bietet. Das neue Material ergänzt das Flaggschiff-Portfolio von Polyplastics, DURACON(R) POM, das aufgrund seiner überlegenen mechanischen Eigenschaften, seiner Hitze- und Kraftstoffbeständigkeit und seiner ausgezeichneten Formbarkeit bereits weitläufig für Kraftstoffsystemkomponenten von Kraftfahrzeugen eingesetzt wird.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202004249387/_prw_PI1fl_7yw1IM3y.jpg)

Die neu eingeführte neue Sorte, DURACON(R) H140DR, bietet eine bessere Leistung als konkurrierende Materialien und ist für globale Märkte bestimmt. Während sich die Antriebssysteme wahrscheinlich in Richtung Elektrifizierung verlagern werden, geht Polyplastics davon aus, dass für bestimmte Nutzfahrzeuge weiterhin Dieselmotoren eingesetzt werden. Minderwertiger Dieselkraftstoff enthält eine hohe Konzentration von Säure und Schwefel, was sich negativ auf POM auswirkt.

Kraftstoffe, die eine hohe Schwefelkonzentration enthalten, wirken auf die Hauptpolymerketten und begünstigen die Zersetzung in POM. Tests zeigen die prozentuale Gewichtsänderung (Zersetzungsrate), wenn POM bei hoher Temperatur in Testdieselkraftstoff mit hoher Schwefelkonzentration eingetaucht wird. DURACON(R) H140DR hat eine überlegene Beständigkeit im Vergleich zu dem verbesserten dieselkraftstoffbeständigen POM eines Wettbewerbers und einem Standardmaterial.

DURACON(R) H140DR hat einen höheren Schmelzfließindex (MFR) als die Standardqualität M90-44, was zu einer guten Formbarkeit führt. Es ist auch dichter, mit kleinerer Kristallgröße, und hat daher einen hohen Kristallisationsgrad im Vergleich zur Standardqualität M90-44.

Die neue Sorte hat die gleichen Kriechbruch-Eigenschaften wie Konkurrenzmaterialien und scheint auch genügend langfristige mechanische Beständigkeitseigenschaften aufzuweisen. Umweltbelastungstests zeigen, dass DURACON(R) H140DR eine hohe Beständigkeit gegen äußere Faktoren wie sauren Regen und verschiedene saure Lösungsmittel, die in Autos verwendet werden, aufweist.

Bitte besuchen Sie dazu auch: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pom_h140dr/index.html

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplastlösungen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET und COC. Polyplastics hat den weltweit größten Marktanteil bei POM und LCP Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk von Forschungs-, Produktions- und Vertriebsressourcen, die in der Lage sind, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt zu entwickeln.

DURACON(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

Pressekontakt:

Maya Terasawa oder Yuko Aiba

Polyplastics Co., Ltd.

Tel: +81-3-6711-8610

E-Mail: ppc-info@polyplastics.com

