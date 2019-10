Polyplastics Co., Ltd.

Polyplastics führt neues DURANEX(R) Flammschutzmittel der PBT-Klasse mit geringem Verzug und Hydrolysebeständigkeit für Automobilanwendungen ein

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Polyplastics Group hat die Einführung eines neuen DURANEX(R) der PBT-Brandschutzklasse (Polybutylenterephtalat) angekündigt, das neben den hervorragenden elektrischen Eigenschaften, über die PBT traditionell verfügt, auch weitere wichtige Leistungsmerkmale aufweist. DURANEX(R) 750AM ist ein 30 % glasfaserverstärktes Flammschutzmittel mit geringem Verzug, hoher Steifigkeit sowie Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (Hydrolysebeständigkeit).

(Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201909241212/_prw_PI1fl_6JmCISox.jpg)

DURANEX(R) 750AM eignet sich ideal für Automobilanwendungen, wie z. B. Kommunikationsgeräte und Hochdruckteile für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs) und Hybrid-Elektrofahrzeuge (Hybrid Electric Vehicles, HEVs).

Bislang war er schwierig, den Anforderungen an beide Flammfestigkeit und Hydrolysebeständigkeit gerecht zu werden, da die Hydrolysebeständigkeit in der Regel abnimmt, wenn eine Flammschutzmittelkomponente hinzugefügt wird. Doch im Automobilmarkt steigt die Nachfrage nach schwer entflammbaren Materialien kontinuierlich, um diese in Kommunikationsgeräten und Hochdruckteilen für EVs und HEVs zu verwenden. Diese Materialien müssen jedoch auch den Ansprüchen der Automobilbranche an eine hohe Lebensdauer und hervorragende Formbarkeit genügen. DURANEX(R) 750AM und andere PBTs erfüllen zusätzlich die Anforderungen für elektrische und elektronische Anwendungen.

Polyplastics kann PBT-Materialien mit geringem Verzug, wie z. B. DURANEX(R) 750AM, mit drei Methoden herstellen. Zunächst kann die Anisotropie der Schwindungsgeschwindigkeit durch den Gebrauch sphärischer und plättchenartiger Füllstoffe mit niedrigen Aspektverhältnissen besser als mit Faserfüllstoffen reduziert werden. Das verringert den Verzug, aber kann auch die mechanische Festigkeit beeinträchtigen.

In einer zweiten Methode kann der Absolutwert der Schwindungsgeschwindigkeit durch Legierungen mit amorphen Harzen, wie z. B. Polycarbonat (PC) und Styrolacrylnitril (SAN), reduziert werden. Dadurch wird die mechanische Festigkeit etwas beeinträchtigt, während das amorphe Harz die thermischen Eigenschaften und andere Faktoren beeinflusst. In einem dritten Verfahren kann durch eine Verbesserung der Fließfähigkeit und Verringerung der Druckverteilung (Verteilung der Schwindungsgeschwindigkeit) innerhalb des Hohlraums der Verzug reduziert werden, allerdings nicht so stark wie bei den ersten beiden Methoden.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_750am/index.html

Informationen zu Polyplastics

Die Polyplastics Group ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplastlösungen. Das breite Produktportfolio des Unternehmens umfasst u.a. Polyxymethylen (POM), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyphenylensulfid (PPS), Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP) und Cyclo-Olefin-Copolymere (COC). Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk von F&E, Produktions- und Vertriebsressourcen.

DURNEX(R) ist eine eingetragene Handelsmarke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

Pressekontakt:

Maya Terasawa oder Yuko Aiba

Polyplastics Co., Ltd.

Tel.: +81-3-6711-8610

E-Mail: ppc-info@polyplastics.com

Original-Content von: Polyplastics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell