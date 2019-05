Polyplastics Co., Ltd.

Die neue POM-Qualität DURACON (R) von Polyplastics vereint Langlebigkeit und Gleitfähigkeit

Polyplastics Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Kunststoffen, gab die Einführung einer neuen Polyoxymethylen (POM)-Qualität - DURACON (R) POM WW-09 - bekannt, die hohe Festigkeit mit guten Kriech- und Gleiteigenschaften vereint. Polyplastics, ein führender Entwickler von hochmodernen Materialtechnologien wie dem WW-09, kündigte ebenfalls Pläne an, auf der kommenden Chinaplas 2019 (Halle 11.2 Stand B31) vom 21. bis 24. Mai in Guangzhou, China, auszustellen.

DURACON (R) POM WW-09 von Polyplastics liefert bessere mechanische Eigenschaften durch die Verwendung von hochmolekularen Polymeren und den Einsatz der ursprünglichen molekularen Design- und Polymerisationstechnologien des Unternehmens, um eine hohe Anfangsfestigkeit und Kriecheigenschaften zu erreichen. Das neue Material erfüllt den Bedarf an Gleit-Klassen, die eine lange Lebensdauer unter hohen Belastungen und hohem Gewicht erfordern, wobei dünne Wände verwendet werden, um ein geringeres Gewicht und eine bessere Raumausnutzung zu erreichen.

DURACON WW-09 weist im Vergleich zu bestehenden Gleit-Klassen sehr gute mechanische Eigenschaften auf und behält die physikalischen Eigenschaften nahe an denen der hochviskosen Standardqualität DURACON M25-44. Da WW-09 hochviskose Polymere verwendet, weist das Produkt bessere Kriecheigenschaften auf als andere Gleit-Klassen. Neben den oben genannten kurzfristigen Eigenschaften zeichnet sich das Material auch durch eine lange Lebensdauer aus. So kann es in Produktkonstruktionen eingesetzt werden, die denen von Standardqualitäten nahe kommen, in Anwendungen, in denen Lasten langfristig kontinuierlich aufgebracht werden.

DURACON WW-09 bietet die gleichen guten Gleiteigenschaften wie andere Gleit-Klassen, ist aber auch so konzipiert, dass es eine Geräuschreduzierung beim Gleiten ermöglicht. Das Material ist für ein Gleichgewicht unter Berücksichtigung der mechanischen Eigenschaften ausgelegt, wobei maximal 5 MPa Flächenpressung, die typischerweise unter praktischen Bedingungen auftreten können, und eine Geräuschbeständigkeit bei noch höheren Flächenpressungen berücksichtigt werden.

DURACON (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

Informationen zu Polyplastics

Die Polyplastics Group ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Kunststoffen. Das breite Produktportfolio der Gruppe umfasst u. a. Polyoxymethylen (POM), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyphenylensulfid (PPS), Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP) und Cycloolefin-Copolymer (COC). Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk von Forschungs-, Produktions- und Vertriebsressourcen.

