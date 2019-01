Polyplastics Co., Ltd.

Polyplastics entwickelt neue "DURACON(R) POM PM-Serie" für Medizinbranche und Gesundheitswesen

Die Polyplastics Group hat die Entwicklung der DURACON(R) Polyoxymethylen (POM) PM-Serie angekündigt, die für Anwendungen mit Arzneimittelkontakt und Dosiersysteme im Medizin- und Gesundheitsmarkt konzipiert wurde. Die neue PM-Serie ergänzt das von Polyplastics entwickelte TOPAS(R) Cyclo-Olefin-Copolymer (COC), ein hochreines Material, das in einer Reihe von medizinischen Einsatzfeldern Anwendung findet.

Der erste Typ der PM-Serie, DURACON POM PM09S01N, gewährleistet globale Compliance mit medizinischen und lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Die Medizinproduktehersteller und Endverbraucher verlangen laut Polyplastics, das ein globaler Hersteller von POM-Materialien für verschiedene Endverbrauchermärkte ist, in einem sich wandelnden und wachsenden Markt sowohl hochwertige Materialien als auch zuverlässige Lieferanten.

Der neue POM-Typ erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen Konformitätsbestimmungen einschließlich ISO10993, USP-Einstufung gemäß Class VI Biokompatibilität/Zytotoxizität, FDA Drug Master File (DMF) sowie Device Master File (MAF), EU 10/2011 und FDA Food Contact 21 CFR 177.2470.

Das Material entspricht den strikten Anforderungen strenger Qualitätsmanagementsysteme, zu denen unter anderem die vom VDI herausgegebene Medical-Grade Plastics-Richtlinie VDI 2017 für den Einsatz von Kunststoffen in Medizinprodukten zählt. Dies umfasst auch die vollständige Rückverfolgbarkeit von Prozessen und Produkten und GMP-gerechte Herstellungspraxis. Polyplastics gewährleistet zudem einheitliche Qualität und globale Versorgung.

Polyplastics stellt den Medizinprodukteherstellern umfangreiche Daten zur dauerhaften Zuverlässigkeit seiner Materialien bereit. Spezifische Daten zu Extraktion, Formbarkeit, Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Verschleiß und anderen Schlüsselattributen sind ebenfalls verfügbar.

TOPAS COC ist ein hochreiner Kunststoff, der klar wie Glas ist und Steifigkeit und Barrierefestigkeit, Biokompatibilität und Arzneimittelkompatibilität für Wearables, Arzneimitteldosiersysteme, Medizinprodukte, pharmazeutische Blister und Trays, und Diagnostik und Mikrofluidik bietet.

Polyplastics wird die PM-Serie und TOPAS COC auf der Fachmesse Pharmapack in Paris, Frankreich (Stand-Nr. B92) vom 6. - 7. Februar 2019 und auf der MD&M West in Anaheim, Kalifornien, USA (Stand-Nr. 666) vom 5. - 7. Februar 2019 präsentieren.

Informationen zu Polyplastics

Die Polyplastics Group ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplastlösungen. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst u. a. POM, COC, Polybutylenterephthalat (PBT), Polyphenylensulfid (PPS) und Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP). Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk von F&E-, Produktions- und Vertriebsressourcen.

DURACON(R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

TOPAS(R) ist eine eingetragene Marke der TOPAS Advanced Polymers GmbH in Deutschland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

