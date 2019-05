Lebensrettende Formel: Häufige Bauchschmerzen + häufige Hautschwellungen gleich Verdacht auf hereditäres Angioödem

Shire Deutschland GmbH

Können immer wieder auftretende Bauchschmerzen und zusätzlich immer wieder auftretende Hautschwellungen eine gemeinsame Ursache haben? Ja! Diese Symptome können Anzeichen für eine zwar seltene, aber schwerwiegende Erkrankung sein - das hereditäre Angioödem (HAE). Beim HAE treten Hautschwellungen vor allem an Armen, Beinen, Händen und Füßen, im Gesicht und im Genitalbereich auf, die viele für eine allergische Reaktion halten. Schwellungen der Schleimhäute im Bauchraum verursachen krampfartige Schmerzen, die u.a. als Zeichen einer Blinddarmentzündung oder eines Magengeschwürs fehlgedeutet werden. Die Konsequenz: Die Betroffenen leiden oft Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis die wahre Ursache erkannt wird. Und das kann lebensgefährlich werden, denn es treten auch Schwellungen im Bereich des Kehlkopfs auf. Sie zählen zu der häufigsten Todesursache, wenn die Erkrankung noch nicht erkannt wurde. Der internationale HAE-Tag am 16. Mai soll daher die Aufmerksamkeit von möglichen Betroffenen und Ärzten auf die seltene Erkrankung lenken, um den langen Leidensweg bis zur Diagnose zu verkürzen. Denn: Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung kann nicht nur den Leidensweg der Betroffenen beenden, sondern auch deren Leben retten.

Der Verdacht auf HAE liegt nahe, wenn wiederholt 3-5 Tage andauernde krampfartige Bauchschmerzen sowie Hautschwellungen ohne Jucken und Quaddeln auftreten, antiallergische Medikamente keine Wirkung zeigen, erste Schwellungsattacken bereits im Kindes- und Jugendalter beobachtet werden und Angehörige unter ähnlichen Symptomen leiden (siehe Abbildung). Da die Schwellungen keinem typischen Muster folgen, lässt sich nicht vorhersagen, wann und wo am Körper die nächste Attacke auftreten wird. Die Attacken selbst und die Angst vor der nächsten Attacke bedeuten enorme Einschränkungen im Alltag, im Familienleben, bei Ausbildung und Beruf sowie der Lebensqualität.

Mit Hilfe einfacher labordiagnostischer Untersuchungen ist die Erkrankung eindeutig feststellbar. Ärzte und Zentren mit HAE-Erfahrung (siehe www.leben-mit-hae.de/hae-service) sind dafür die richtige Anlaufstelle. Die Diagnose ist für viele Betroffene eine Erleichterung, denn es eröffnet sich für sie damit eine individuelle Behandlungsmöglichkeit. Für viele verbindet sich auch die Hoffnung, die jahrelange Unberechenbarkeit der Schwellungsattacken durch eine vorbeugende Behandlung zu überwinden.

Symptomcheck im Internet

Ob ein Beschwerdebild tatsächlich auf ein HAE hinweisen kann, lässt sich mit dem Symptomcheck unter www.leben-mit-hae.de/hae-feststellen überprüfen. Auf dieser Website sind ausführliche Informationen zum hereditären Angioödem für Interessierte, möglicherweise Betroffene und Patienten übersichtlich zusammengefasst. HAE-Patienten berichten über ihren Leidensweg bis zur Diagnose und von der neuen Lebensqualität, die mit der Diagnose und einer effektiven Therapie verbunden ist.

Die Besucher der Website finden die Adressen von Behandlungszentren, Selbsthilfegruppen und viele weitere maßgeschneiderte Angebote für Betroffene und deren Angehörige.

Informieren Sie sich unter www.leben-mit-hae.de über

- Ursachen und Symptome - mit Symptomcheck - Diagnostische Möglichkeiten - Vorbeugung und Behandlung von Schwellungsattacken - Leben mit HAE - inklusive Patientengeschichten - Service-Bereich mit Adressen von Experten, Glossar, Fragen & Antworten sowie Material-Download

