Piratenpartei Deutschland

PIRATEN Niedersachsen fordern sofortige Zulassung von Kinder-Impfungen

Hannover (ots)

Die PIRATEN Niedersachsen fordern die sofortige Zulassung von Impfungen für 5-12jährige Kinder gegen eine Corona-Infektion durch die Landesregierung.

"Wenn Rheinland-Pfalz jetzt auch Impftermine für 5-11jährige Kinder vergibt [1], gibt es keinen Grund mehr, den impfenden Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen diese Möglichkeit zu verweigern. Denn offensichtlich ist es nicht notwendig, sich sklavisch hinter einer für den 13.12. angekündigten STIKO-Empfehlung [2] zu verstecken. Schließlich sollte mittlerweile selbst bei der Landesregierung bekannt sein, dass das Virus insbesondere in dieser Altersgruppe grassiert [3], selbst leichte Infektionen Langzeitfolgen haben können [4] und eine Infektion auch an noch vulnerabelere Personen weitergegeben werden kann [5]", fordert Janine Vcelich, examinierte Altenpflegerin und Basispiratin. "Unser Kultusminister spricht wieder mal mit gespaltener Zunge, wenn er lediglich die schnelle Entscheidung der STIKO anmahnt [6]."

"Schon jetzt werden Impfungen "Off label" vorgenommen, bei denen sich die Impfenden schlicht weg auf die Erkenntnisse der Impfungen in den USA verlassen [7] - und natürlich auf die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Aber wissenschaftliche Erkenntnisse scheinen nach wie vor für die niedersächsische Landesregierung keine ausreichende Grundlage zu sein, endlich einmal richtige Entscheidungen in der Pandemiebekämpfung zu fällen. Wohl wissend, dass die Impfung für Weihnachten keine ausreichende Wirkung mehr erzielt, so ist doch je früher desto besser die einzig sinnvolle Herangehensweise", ergänzt Thomas Ganskow, Vorsitzender der PIRATEN Niedersachsen und Spitzenkandidat zur Landtagswahl [8]. "Daran ändert auch die nicht nachvollziehbare Behauptung des STIKO-Chefs Mertens nichts, dass es keine ausreichenden Daten gäbe [9]."

Quellen:

[1] https://impftermin.rlp.de/

[2] https://ots.de/NCymBQ

[3] https://ots.de/w2FrPo

[4] https://ots.de/0ByFiO

[5] https://www.quarks.de/gesundheit/was-wir-zur-uebertragung-bei-kindern-wissen/

[6] https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/wdr-story-44009.html

[7] https://ots.de/0LKrcb

[8] https://ots.de/gypUOA

[9] https://ots.de/TjYx4J

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell