Piratenpartei Deutschland

Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2022

Düsseldorf (ots)

+++ PIRATEN nominieren ihre Landesliste +++Trotz Pandemie ist Präsenzveranstaltung Pflicht +++

Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt Pressevertreter:innen und Interessierte herzlich zur Aufstellungsversammlung am 20. und 21. November in Bielefeld ein. Auf der Tagesordnung der Veranstaltung steht die Wahl der Kandidat:innen für die Landesliste zur Landtagswahl 2022.

Ort: Ravensberger Spinnerei, Großer Saal, Ravensberger Park 6, 33607 Bielefeld

Beginn: Samstag, den 20. November um 10:00 Uhr

Ende: voraussichtlich am Sonntag, den 21. November um 18:00 Uhr

Stream: https://piraten.live/avnrw212

Wilk Spieker, Vorsitzender der Piratenpartei NRW kommentiert: "Wir sind so wichtig für demokratische Prozesse in NRW, aber auch im Bund und mit "Wir" bezeichne ich nicht nur unsere fleißigen Mitglieder im Landesverband, mit "Wir" spreche ich auch die anderen kleinen Parteien an: Tierschutzpartei, Volt, Die Partei, ÖDP und andere, die ihren eigenen Wahlkampf durchführen und zur Teilnahme Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Wie schon im Bundestagswahlkampf werden wir auch in NRW mit diesen demokratischen Parteien zusammen arbeiten."

Journalist:innen sind wie immer herzlich eingeladen. Bei Interesse freuen wir uns vorab über eine Email an presse@piratenpartei-nrw.de. Die Räumlichkeiten in der Ravensberger Spinnerei bieten ausreichend Platz für Gäste. Eine Akkreditierung vor Ort ist ebenfalls möglich.

Die Aufstellungsversammlung muss in Präsenz durchgeführt werden. Seit dem 19. Oktober 2021 gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung [2]. Danach gilt aktuell für die Durchführung der Aufstellungsversammlung:

Hygiene-Maßnahmen

Abstandsgebot (1,5 m) und die Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2).

Es gilt die 3-G-Regel (Schnelltest), die entsprechenden Nachweise müssen bei der Akkreditierung vorgelegt werden. Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Weitere Informationen zur Aufstellungsversammlung, die Tagesordnung und die Kandidat:innenliste finden sich im Wiki [2].

Quellen:

[1] https://ots.de/VDzfHC

[2] https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Aufstellungsversammlung_2021.2

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell