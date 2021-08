Piratenpartei Deutschland

ColognePride 2021 in Köln - PIRATEN für mehr Queer-Rechte

Düsseldorf (ots)

+++ Für uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung und bessere Aufklärung +++ Mehr Unterstützung für LGBTIQ*-Menschen +++ Für ein Ende der Diskriminierung +++

Unter dem Motto "Für Menschenrechte - Viele. Gemeinsam. Stark!" findet auch in diesem Jahr wieder der ColognePride in Köln [1] statt. Am Sonntag, dem 29. August 2021, startet ab 12 Uhr die Demonstration für mehr Queer-Rechte am Ubierring / Ecke Bayernstraße. PIRATEN sind, wie bereits die vielen Jahre zuvor, mit am Start.

"Dass die Rechte der Queer-Community an vielen Stellen weiterhin unzureichend sind, steht außer Frage. Noch immer kämpfen gleichgeschlechtliche Paare mit erschwerten Bedingungen bei einer Adoption und das entwürdigende Transsexuellengesetz muss endlich ersetzt werden. Deshalb ist es wichtig, auch in Coronazeiten mit entsprechenden Hygienemaßnahmen, für die Menschenrechte zu kämpfen, damit wir als LGBTIQ*-Family endlich gleichberechtigt leben können", kommentiert Fabian Holtappels, politischer Geschäftsführer und Listenplatz 6 der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl.

PIRATEN gehen so weit und sagen: Den Staat geht dein Geschlecht nichts an! Das gesamte Wahlprogramm zur Queerpolitik zur kommenden Bundestagswahl ist online auf der Bundeswebseite [2] zu finden.

