Piratenpartei Deutschland

Piratenpartei Frankfurt am Main wählt Kreisvorstand auf ihrem Kreisparteitag 2021.1

Frankfurt am Main (ots)

Am Sonntag, 01.08.2021 hat die Piratenpartei Frankfurt am Main ihren ersten Kreisparteitag für dieses Jahr durchgeführt. Veranstaltungsort war das Haus der Jugend am Deutschherrenufer.

Einer der wichtigsten Agenda-Punkte war die Wahl des neuen Kreisvorstandes. Hierbei wurde zunächst von der Versammlung bestimmt, dass es im neuen Vorstand bis zu vier Beisitzende geben kann. In den neuen Kreisvorstand wurden sowohl fünf bisherige als auch zwei neue Mitglieder gewählt:

Vorsitzende: Martina Scharmann, IT-Recruiterin

Generalsekretär: Pawel Borodan, Produktmanager

Schatzmeister: Stefan Klatt, IT-Consultant

Beisitzende:

Sebastian Alscher, Geschäftsführer

Jutta Dietrich, Verwaltungsfachwirtin

Flora Geßner, Studierende

Dr. Aljoscha Kreß, wissenschaftlicher Mitarbeiter

"Ich freue mich, ein weiteres Jahr als Vorsitzende der Frankfurter PIRATEN tätig sein zu dürfen. Der Bundestagswahlkampf wird unsere gemeinsame Herausforderung. Das Ziel ist es, die Piratenpartei mit unserem Partei- und Wahlprogramm in Frankfurt wieder sichtbarer zu machen. Wir leisten wertvolle Arbeit für die Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben. Bedeutende Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz und Diversität sind wichtige Pfeiler, die uns als Partei für Wählerinnen und Wähler, die zukunftsgerichtete Entscheidungen wollen, so interessant machen", so Martina Scharmann, Vorsitzende der Frankfurter PIRATEN.

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell