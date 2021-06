Piratenpartei Deutschland

Einladung zum hybriden Landesparteitag der PIRATEN NRW

Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt Pressevertreter:innen, Interessierte und Mitglieder herzlich zum ersten Landesparteitag 2021 am 03. und 04. Juli ein. Im Fokus der hybriden Veranstaltung steht die Wahl eines neuen Landesvorstands. Das Ergebnis wird anschließend per Briefwahl bestätigt. Der Parteitag wird auf piraten.live übertragen.

Stream: https://piraten.live/lptnrw211

Beginn: Samstag, 03.07.2021 um 10:00 Uhr

Ende: voraussichtlich Sonntag 04.07. gegen 18:00 Uhr

Frank Herrmann, Vorsitzender der Piratenpartei NRW kommentiert: "Auf diesem Parteitag werden wir ein neues Leitungsteam für unseren Landesverband wählen. Dieses Vorstands-Team wird nicht nur den Landesverband im anstehenden Bundestagswahlkampf unterstützen, sondern auch im kommenden Jahr die aktiven PIRATEN aus NRW in den Landtagswahlkampf führen und darüber hinaus dafür sorgen, dass sich die PIRATEN vor Ort auf die wichtige Arbeit für die Menschen in den Kommunen konzentrieren können."

Herrmann weiter: "Die Piratenpartei hat in den vergangenen Jahren immer wieder früh wichtige Akzente gesetzt, zum Beispiel zur Verkehrswende mit dem Konzept 'Fahrscheinloser Nahverkehr' oder der Forderung zur Einführung eines Pflichtfachs Informatik in den Schulen. Und sie wird das auch weiter tun, für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Politik für die Menschen in Nordrhein-Westfalen."

Journalist:innen sind wie immer herzlich eingeladen. Wenn Sie online teilnehmen möchten, werden Sie gebeten, sich vorab bis zum 01. Juli per E-Mail an presse@piratenpartei-nrw.de anzumelden, um einen entsprechenden Einladungslink zu erhalten. Eine zeitgleiche Präsenzveranstaltung findet statt im Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58, in 44147 Dortmund. Die Räumlichkeit bietet ausreichend Platz für Gäste. Eine Pressebetreuung oder Akkreditierung vor Ort ist allerdings nicht möglich.

Weitere Informationen zum Landesparteitag, die Tageordnung und die Kandidat:innenliste finden sich im Wiki [1].

