Piratenpartei Deutschland

Einladung zur Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl

Düsseldorf, Bielefeld (ots)

Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt herzlich zur Aufstellungsversammlung [1] am 20. März 2021 ein. Auf der Tagesordnung der Online-Veranstaltung steht die Nominierung der Kandidat:innen für die Landesliste zur Bundestagswahl [2]. Das Ergebnis wird anschließend per Briefwahl bestätigt.

Die Aufstellungsversammlung wird auf piraten.live [3] übertragen. Stream: piraten.live/avnrw21 Beginn: Samstag 10:00 Uhr

Hélder Aguiar, Politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, kommentiert: "Ein weiteres Mal zeigen die PIRATEN ihre Kompetenz in der Digitalisierung alter papierner Strukturen. Dass erst eine Pandemie kommen muss, um längst überfällige Änderungen in der Wahlgesetzgebung zu ermöglichen, zeigt, wie dringend es PIRATEN im Bundestag braucht. Wer, wenn nicht wir, kann schon eine Versammlung in Bielefeld und im Internet abhalten?"

"Ob beim Umgang mit Melde- oder Gesundheitsdaten, bei der Digitalisierung der Bildung oder bei der immer weiter ausufernden Datensammelwut der Sicherheitsbehörden, überall bleiben die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auf der Strecke. Deshalb braucht es PIRATEN im Bundestag, für eine Wende in der Digitalpolitik, zum Nutzen für alle!" ergänzt Frank Herrmann, Vorsitzender der NRW PIRATEN.

Journalist:innen sind wie immer herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, sich vorab bis 19. März per E-Mail an presse@piratenpartei-nrw.de anzumelden, um einen entsprechenden Einladungslink zu erhalten. Eine zeitgleiche Präsenzveranstaltung findet statt in der Ravensberger Spinnerei (Großer Saal), Ravensberger Park 6, 33607 Bielefeld. Eine Pressebetreuung oder Akkreditierung vor Ort ist leider nicht möglich.

Quellen:

[1] wiki.piratenpartei.de/NRW:Aufstellungsversammlung_2021.1

[2] wiki.piratenpartei.de/NRW:Aufstellungsversammlung_2021.1/Kandidaten

[3] piraten-tools.de/

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell