PIRATEN Niedersachsen sind Unterstützer der BI KANS

Die PIRATEN Niedersachsen sind als offizielle Unterstützer der "KlimaAllianz NordseeKüste" (BI KANS) beigetreten. [1] Eines derer Hauptanliegen ist die Verhinderung des Baus eines Terminals für die Anlandung von Flüssigerdgas (LNG/Liquefied Natural Gas) in Wilhelmshaven. [2]

"Wir freuen uns, von der BI KANS angesprochen worden zu sein, uns bei ihr als Unterstützer zu engagieren. Dies zeigt, dass nach dem "Volksbegehren Artenvielfalt" [3] in immer weiteren Kreisen unser Einsatz für den Erhalt einer natürlichen und lebenswerten Umwelt, die Abkehr von fossilen Energieträgern [4] und die Einflussnahme mittels direkter Demokratie [5] bekannt wird. Denn zum Anliegen passend gibt es auch eine Online-Petition [6], zur deren Mitzeichnung wir aufrufen", erklärt Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piratenpartei Niedersachsen und Spitzenkandidat zum Bundestagswahl 2021 den Beitritt.

"Deren Ziele unterstützen wir voll und ganz", ergänzt Jens Berwing, Generalsekretär der PIRATEN Niedersachsen. "Mal ganz abgesehen davon, dass die reale Wahrscheinlichkeit besteht, dass über dieses Terminal das umwelt- und menschenschädliche Fracking-Gas [7] in den Markt kommt: Wenn man tatsächlich eine autarke und nachhaltige Energieversorgung möchte, bedarf es einer vollständigen Umstellung der Energieerzeugung auf regenerative Energien. Daher fordern wir einen massiven Ausbau der Stromerzeugung aus Solarenergie, was noch immer die am wenigsten schädliche Form der Energieerzeugung ist und die das größte Potential bietet [8]. Nimmt man jetzt noch die für die Errichtung beabsichtigen Eingriffe in die Meeresnatur vor Wilhelmshaven dazu, ist ganz klar, dass dort keine derartiges Terminal gebaut werden darf. Man wird den Verdacht nicht los, dass hier zur Attraktivitätssteigerung des vollkommen unausgelasteten Jade-Weser-Ports vor Ort [9] wieder einmal alle Bedenken über Bord geworfen werden. Dass die Landesregierung dem keinen Einhalt gebietet, ja, das Projekt sogar offensiv unterstützt [10], ist beschämend für das Land Niedersachsen."

Pressekontakt:

Piratenpartei Niedersachsen

Thomas Ganskow

Haltenhoffstr. 50

30167 Hannover



Web: www.piraten-nds.de

Mail: vorstand@piraten-nds.de

Tel.: 0511-64692599

