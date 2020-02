Piratenpartei Deutschland

#PAM20 piratiger Aschermittwoch in Gunzenhausen

Gunzenhausen (ots)

Zum inzwischen zehnten Mal wird der Landesverband der Piratenpartei Bayern in 2020 wieder an die Tradition des politischen Aschermittwoch anknüpfen und am Mittwoch, dem 26. Februar 2020 ab 11:00 Uhr in die Stadthalle Gunzenhausen, Isle-Platz 1, 91710 Gunzenhausen zum "piratigen Aschermittwoch" einladen.

Wir dürfen jetzt bereits als Redner ankündigen und begrüßen:

- Sebastian Alscher, Bundesvorsitzender Piratenpartei Deutschland - Martin Kollien-Glaser, Landesvorsitzender Piratenpartei Bayern / Stadtratskandidat Kaufbeuren - Peter Reitmaier, Bürgermeisterkandidat Gunzenhausen - Michael Böhm, Oberbürgermeisterkandidat Hof - Markus Wanger, Kreisvorsitzender / Stadtratskandidat Gunzenhausen - Lukas Küfner, Stadtratskandidat Nürnberg - Alexandra Kresse, BUND Naturschutz

Durch den Tag führt Prof. Dr. Tilko Dietert, Kreisvorstand / Stadtratskandidat Gunzenhausen.

Die Stadt Gunzenhausen liegt im fränkischen Seenland am Altmühlsee in Mittelfranken.

Wie immer haben wir vor Ort eine ausreichende Netzanbindung über freies WLAN und werden unseren #piratigenAschermittwoch in gewohnter Weise live streamen.

Wir freuen uns, euch zahlreich begrüßen zu dürfen.

Pressekontakt:

Martin Kollien-Glaser

Landesvorsitzender

PIRATEN Bayern

martin.kolien-glaser@piratenpartei-bayern.de

01520 / 989 44 11

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell