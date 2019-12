Piratenpartei Deutschland

Landesparteitag in Bad Homburg: PIRATEN Hessen wählen neuen Vorstand

Bad Homburg (ots)

Die Piratenpartei Hessen wählte auf ihrem zweiten Landesparteitag 2019 am 30. November in Bad Homburg einen neuen Landesvorstand. Der neue Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

- 1. Vorsitzende: Martina Scharmann - 2. Vorsitzender: Pawel Borodan - Politischer Geschäftsführer: Matthias Pfützner - Generalsekretär: Carsten Baums - Schatzmeister: Michael Rath - Beisitzer*innen: Jutta Dietrich, Florian Gessner, Zoey Matthies, Volker Weidmann

"Spätestens mit der Fridays for Future Bewegung merkt auch der Letzte, dass die aktuelle Bundes- und Landespolitik zukunftswichtige Themen und vor allem die Sorgen junger Bürgerinnen und Bürger abweisend behandelt", erklärt die wiedergewählte Landesvorsitzende Martina Scharmann. "Wir kämpfen auch weiterhin mit zukunftsorientierten Themen und einer starken Netzpolitik für einen positiven Wandel der Zukunft, ganz nach unseren Grundsätzen Freiheit, Würde, Teilhabe."

Der neue politische Geschäftsführer, Matthias Pfützner aus dem Hochtaunuskreis, erklärt: "Ich freue mich sehr, die Aufgabe des politischen Geschäftsführers ausfüllen zu dürfen. Ich möchte erreichen, dass die Piraten in Hessen wieder klarer und deutlicher in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Deshalb werden wir ein neues Mission-Statement erarbeiten, um dadurch die Themen und Ziele der Piratenpartei einfacher und griffiger darstellen zu können. Es freut mich sehr zu sehen, dass die Piratenpartei wieder Aufwind bekommt, was wir auch an den steigenden Neumitgliederzahlen sehen können."

"Ich danke meinem Landesverband für das erneute Vertrauen. Angesichts der politischen Ereignisse gerade auch des zurückliegenden Jahres ist klar, wie wichtig die Arbeit der Piratenpartei ist. Es braucht eine Kraft, die sich glaubwürdig für transparente und zukunftsorientierte Politik einsetzt. Wir stehen für Freiheit, Würde und Teilhabe. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen", ergänzt der Frankfurter Pawel Borodan.

