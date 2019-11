Piratenpartei Deutschland

Bundesparteitag Bad Homburg: Piratenpartei wählt neuen Bundesvorstand

Berlin/Bad Homburg (ots)

Die Piratenpartei Deutschland hat auf ihrem zweiten Bundesparteitag 2019 am 9. und 10. November in Bad Homburg einen neuen Bundesvorstand gewählt. Der neue Bundesvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorsitzender: Sebastian Alscher - Stellvertretender Vorsitzender: Dennis Deutschkämer - Politischer Geschäftsführer: Daniel Mönch - Stellvertretende politische Geschäftsführerin: Lorena May - Generalsekretär: Borys Sobieski - Stellvertretender Generalsekretär: Tobias Stenzel - Schatzmeister: Detlef Netter - Stellvertretender Schatzmeister: Andreas Lange

"Ich freue mich sehr, die Mitglieder der Piratenpartei ein weiteres Jahr vertreten zu dürfen", erklärt der wiedergewählte Bundesvorsitzende Sebastian Alscher (42). "Digitale Themen werden in unserer Politiklandschaft leider nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Die Kompetenz der Piratenpartei ist hier unbestritten. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Möglichkeiten des Digitalen Wandels für die Gesellschaft zu nutzen, für Freiheit, Würde und Teilhabe."

Der 30-jährige Wahlkölner Dennis Deutschkämer, alter und neuer stellvertretender Vorsitzender kommentiert: "Vielen Dank an die Partei für die Wiederwahl. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr, in dem ich meine Ideen einbringen kann, um die Partei weiterzubringen."

"Die Piratenpartei wird weiterhin gebraucht, der eingeschlagene Kurs, der sich durch enge Zusammenarbeit mit NGOs und dem Aufbau junger Talente auszeichnet, wurde für ein weiteres Jahr durch die Partei bestätigt", erklärt der Rheinland-Pfälzer Daniel Mönch (38) zu seiner Wiederwahl.

"Es ist mir eine Ehre, dass die Partei mich trotz meines jungen Alters anerkennt. Besonders die jüngeren und neuen Mitglieder werden sich nun mit uns im neuen Vorstand vertreten fühlen. Am meisten freue ich mich schon auf den Wiederaufbau der Jupis und auf die Wegbereitung zur Bundestagswahl. Ich bin zuversichtlich, dass wir in unserer jetzigen Aufstellung das nächste Jahr über viel erreichen werden," ergänzt Lorena May (17), frisch gewählte stellvertretende politische Geschäftsführerin auch Rheinland-Pfalz.

Bild: https://www.piratenpartei.de/files/2019/11/BuVo2019-2020.jpg

