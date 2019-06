Piratenpartei Deutschland

Lehrerentlassungen müssen endlich aufhören!

Stuttgart (ots)

Bereits seit mehreren Jahren kritisiert die Piratenpartei die Praxis, befristete Verträge von Lehrkräften vor den Sommerferien auslaufen zu lassen, um sie nach den Ferien neu einzustellen. [1] [2] [3] Die Piratenpartei fordert eine durchgehende Anstellung für alle Lehrkräfte, das ist im Sinne eines fairen Beschäftigungsverhältnis notwendig.

"Der Staat muss als Arbeitgeber eine Vorbildfunktion haben. Solch eine geringschätzende Praxis ist den Lehrkräften gegenüber eine Frechheit. Es ist eine Frage des Respekts, den ich den Lehrkräften gegenüber vermittle. Sie über die Ferien zu entlassen, zeugt nicht von einem respektvollen Umgang", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender der Piratenpartei, die Situation.

Nach wie vor hat sich die Situation - zumindest in Baden-Württemberg - nicht verbessert. Die meisten anderen Bundesländer versuchen, Arbeitslosigkeit der Lehrer in den Sommerferien zu vermeiden. [4] In Baden-Württemberg melden sich dagegen bundesweit die meisten Lehrer arbeitslos und das Vorgehen wird weiterhin vom Kultusministerium verteidigt.

Pressekontakt:

Alexander Ebhart

Landespressesprecher

E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 01764 7127628



Philip Köngeter

Landespressebeauftragter

E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0174 3678147

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell