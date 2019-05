Piratenpartei Deutschland

Mit welcher Politik soll Europa gestaltet werden?

"Europa, Bürgerrechte, Umwelt, mit welcher Politik soll Europa gestaltet werden?" ist das Thema einer Podiumsdiskussion am kommenden Mittwoch im DGB Hochhaus in Nürnberg. Dr. Patrick Breyer, Bügerrechtler und Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl, diskutiert in Nürnberg mit Fabienne Sandkühler Msc, Psychologin/Partei der Humanisten, Miriam Sattmann, Abiturientin/ Fridays for Future Nürnberg, Dipl.Kfm. Robert Helmreich, Geschäftsführer/ Mensch - parteilos und Stefan Kick, Lehrer/ Wählergemeinschaft "Die Guten"

Wann: Mittwoch, 22. Mai ab 18:00 Uhr Wo: DGB-Hochhaus, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg

Breyer fordert: "Wir brauchen ein Europa, in dem die Bürger das Sagen haben und nicht Konzerne und ihr Heer bezahlter Lobbyisten. Wo das Geld regiert, steigt die soziale Ungleichheit und wird die Umwelt zerstört. Deswegen braucht die EU eine transparente Politik statt Geheimverträge, eine Zurückdrängung des Lobbyismus und echte Mitbestimmungsrechte der Bürger."

Durch die Veranstaltung führt Dipl. Inf. Ludwig W. F. Schröer. Der Eintritt ist kostenlos und die PIRATEN Nürnberg freuen sich über interessiert Gäste.

