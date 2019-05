Piratenpartei Deutschland

Walk of Care - für eine menschenwürdige Pflege

Berlin (ots)

Auch dieses Jahr gehen am 12. Mai Pflegekräfte und Menschen aus anderen Gesundheitsberufen, Interessierte und Mitstreiter am Tag der Pflege auf die Straße.

Unter dem Motto "Walk of Care" finden am Sonntag in Berlin [1] aber auch in vielen anderen Städten Demonstrationen und Kundgebungen für eine menschenwürdige Pflege statt. Mit Technomusik und Karaoke sowie Kundgebungen an verschiedenen neuralgischen Punkten machen sie lautstark auf die prekäre Situation in ihren Berufen aufmerksam. Sie kämpfen unter anderem für:

- gesetzlich geregelte Personalbemessung - gute Konzepte der Fort- und Weiterbildung - bessere Arbeitsbedingungen - Imagewandel der Pflegeberufe

"Der Pflegenotstand ist längst zum Pflegekollaps geworden. Die Forderungen der Fachkräfte müssen endlich umgesetzt werden. Pflege ist in vielen Ländern bereits ein Studienfach. Nur Deutschland hinkt sehr hinterher.

Therapeuten kämpfen für ein Studium in Physiotherapie, Logopädie und Ähnliches. Zur Zeit müssen sie ihre Ausbildung sogar selbst bezahlen. Unsere alternde Gesellschaft (demografischer Wandel) und die Multimorbidität der sehr alt werdenden Menschen zwingt den Staat dazu, etwas zu ändern. Leider werden zu viele Umwege gegangen. Die finanzielle Situation im Gesundheitssystem ist mehr als schlecht. Auch hier müssen Veränderungen her." Sandra Leurs Bundesbeauftragte für Gesundheit und Pflege der Piratenpartei.

Der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai geht zurück auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale, die als Pionierin der modernen Krankenpflege gilt.

Quellen/Fußnoten: [1] Walk of Care Berlin: https://de-de.facebook.com/PflegeKultur/

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin



E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell