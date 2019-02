Piratenpartei Deutschland

Presseeinladung: Vorstellung des Gemeinsamen Europawahlprogramms und der Prioritäten der Europäischen Piratenpartei

Die Europäische Piratenpartei lädt am 9. Februar in Luxemburg zu einer Pressekonferenz ein, auf der Spitzenkandidaten das Gemeinsame Wahlprogramm zur Europawahl [1] und drei Prioritäten der PIRATEN für Europa vorstellen werden. Die Pressekonferenz findet im Rahmen eines Kongresses der Europäischen Piratenpartei statt. Zu den Teilnehmern zählen die Vorsitzende Markéta Gregorova, die Europaabgeordnete Julia Reda, der tschechische Spitzenkandidat Marcel Kolaja, der deutsche Spitzenkandidat Dr. Patrick Breyer und der Luxemburger Vorsitzende Sven Clement. PIRATEN aus ganz Europa haben in den vergangenen Monaten an der Erstellung des gemeinsamen Wahlprogramms mitgewirkt.

Zeit der Pressekonferenz: 09. Februar 2019, 13:15 Uhr Ort: Centre Culturel 'Schéiss', 142, Val-Sainte-Croix, L-1370 Luxemburg [2]

"Die europäische Idee ist für uns kein Lippenbekenntnis. Wir PIRATEN sind seit jeher eine internationale Bewegung und werden dementsprechend auch ein europaweit gemeinsames Wahlprogramm vorstellen", erklärt Dr. Patrick Breyer. "Es wird die Arbeitsgrundlage der Piratenabgeordneten im nächsten Europaparlament bilden, in dem nach aktuellen Umfragen [3] so viele PIRATEN wie noch nie vertreten sein werden. Wir wollen die erfolgreiche Arbeit von Julia Reda nicht nur fortsetzen, sondern vervielfachen."

[1] Gemeinsames Wahlprogramm der Europäischen PIRATEN (Arbeitsversion, deutsche Übersetzung): http://ots.de/ODKpcJ [2] Centre Culturel 'Schéiss' http://ots.de/kyRluv [3] Meinungsumfragen: http://ots.de/Oqsm3w http://ots.de/7rFcfS

