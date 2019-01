PIRATEN: Automobilstandort sichern, autonomes Fahren in Saarlouis fördern

Saarbrücken (ots) - Die Landesregierung wird die Erforschung des autonomen Fahrens im Raum Merzig-Wadern in den nächsten drei Jahren mit 206.000 Euro fördern.

Jörg Arweiler von den Saarlouiser PIRATEN sieht dies als ersten Schritt in die richtige Richtung, fordert aber darüber hinaus weitere Bemühungen von der Landesregierung und der Stadt Saarlouis:

"Wir Saar-PIRATEN freuen uns, dass mit der bewilligten Förderung Zukunftstechnologien im Saarland vorangetrieben werden und damit eine unserer Forderungen zumindest einmal angegangen wird. Gerade in Zeiten, in denen sich der Saarlouiser Autobauer Ford in einer Krise befindet und sowohl dort als auch bei den Automobil-Zulieferern Arbeitsplätze wegfallen bzw. gestrichen werden, müssen wir Ideen fördern, die dazu beitragen können, Saarlouis und das Saarland als Automobil- und Innovationsstandort zu sichern und auszubauen. Daher wäre es wünschenswert, dass auch Saarlouis an den Fördermitteln zur Erforschung des autonomen Fahrens partizipieren würde. So könnten z.B. in Saarlouis Teststecken ausgewiesen und autonome Busse unter realen Bedingungen getestet werden, die per App nach Bedarf ländliche Regionen anfahren und versorgen könnten. Neben den technischen Fragen gilt es aber auch die rechtlichen Parameter frühestmöglich zu klären. Wenn das Saarland konsequent auf die Erforschung und Entwicklung neuer und nachhaltiger Technologien setzt, kann es den Strukturwandel erfolgreich meistern und neue Arbeitsplatzperspektiven schaffen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sind weitere Förderprogramme unabdingbar."

