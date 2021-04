HSBC

Finding Her Voice: In einem neuen Dokumentarfilm spricht Danielle Waterman über Gleichberechtigung im Sport und ihre Erfahrungen mit Online-Missbrauch

London (ots/PRNewswire)

HSBC - Titelpartner der World Rugby Sevens Series - hat die Dokumentation in Auftrag gegeben, um das Bewusstsein für diese wichtigen Themen zu schärfen

HSBC, Titelpartner der HSBC World Rugby Sevens Series, veröffentlicht seine neueste Sportdokumentation, Finding Her Voice. Dieser Film fängt die Realität ein, eine Frau in der Sportindustrie zu sein. Danielle "Nolli" Waterman ist wohl eine der größten Rugby-Fullbacks aller Zeiten, eine ehemalige Weltmeisterin und eine Pionierin des Frauenfußballs.

In dem Dokumentarfilm spricht Nolli über ihre Erfahrungen, als sie den Rugbyball gegen das Mikrofon tauschte, um eine neue Karriere in der Welt der Sportkommentatoren zu beginnen. Nolli nimmt uns mit auf eine emotionale Reise und erzählt von den Höhen und Tiefen einer Frau, die in den Sportmedien arbeitet.

Nolli sagte: "Als HSBC mich zum ersten Mal fragte, ob sie meine Geschichte in einem Dokumentarfilm erzählen könnten, hätte ich mir nie vorstellen können, dass sie so viel Zeit und Energie investieren würden, um etwas so Großartiges zu schaffen. Es war ziemlich emotional, den endgültigen Schnitt zum ersten Mal zu sehen, und obwohl es ein wenig überwältigend war, war es ein echtes Privileg, meine Geschichte zu erzählen und offen über die Höhen und Tiefen zu sprechen, die ich auf meinem Weg erlebt habe.

Wenn die Leute fragen, was getan werden sollte, um die Chancen für Frauen im Sport zu verbessern, sind es für mich Dinge wie dieser Dokumentarfilm. Es bietet die Möglichkeit, Mythen zu zerstören und das Narrativ dessen, was möglich ist, zu verändern."

HSBC ist seit mehr als zehn Jahren Partner der HSBC World Rugby Sevens Series und hat sich in dieser Zeit dafür eingesetzt, sinnvolle Veränderungen in der Serie voranzutreiben und eine entscheidende Rolle bei der Zusammenführung der Männer- und Frauenserie zu spielen, um Rugby Sevens als Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung im Sport zu positionieren. Das weltweite Rugby-Basisprogramm hat Zehntausenden von Mädchen die Möglichkeit eröffnet, einen Rugby-Ball in die Hand zu nehmen und zu spielen, oft zum ersten Mal.

Jonathan Castleman, Group Head of HSBC Brand and Brand Partnerships, kommentierte: "Chancen sollten für jeden verfügbar sein, unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Hintergrund. Dies bleibt das Herzstück unseres Unternehmens und wir sind stolz darauf, Nolli dabei helfen zu können, ihre Geschichte zu erzählen. Wie Nolli ist es unser Ziel, durch unsere Partnerschaften die nächste Generation von Mädchen und Frauen zu inspirieren, damit sie in ihre Fußstapfen treten können, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, Frauen im Sport eine größere Stimme zu geben, um positive Veränderungen voranzutreiben."

Die Dokumentation wurde von der Sportjournalistin und Produzentin Laura-Jane (LJ) Jones, CEO von Blonde Ambition Media, produziert. LJ kommentierte: "Ich glaube wirklich, dass die Themen und Inhalte des Dokumentarfilms viele Frauen ansprechen werden, und die Ausgewogenheit, mit der Nolli sie vorträgt, wird nur dazu beitragen, auch zu erziehen."

Sie können sich den vollständigen Film hier ansehen: Finding Her Voice

Der Film wurde für HSBC von der Sportabteilung von H+K Strategies, einer der führenden Public Relations Agenturen Großbritanniens, und Blonde Ambition Media produziert.

Um mehr zu erfahren, folgen Sie @HSBC_Sport auf Twitter und Instagram und HSBC Sport auf Facebook.

Informationen zu HBSC

HSBC bietet ihren Kunden ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen über vier globale Geschäftsbereiche: Global Retail Banking and Wealth Management, Global Commercial Banking, Global Banking and Markets und Global Private Banking.

Informationen zur HSBC Gruppe

Die HSBC Holdings plc, die Muttergesellschaft der HSBC, hat ihren Hauptsitz in London. HSBC betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in 64 Ländern und Territorien in ihren geografischen Regionen: Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika sowie Naher Osten und Nordafrika. Mit einer Bilanzsumme von 2.984 Mrd. US-Dollar zum 31. Dezember 2020 ist HSBC eines der größten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt.

Original-Content von: HSBC, übermittelt durch news aktuell