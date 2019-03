NBC Universal Global Networks Deutschland

"Prost Mortem - Die letzte Runde"

Drehstart der eigenproduzierten Crime-Serie von NBCUniversal International Networks UND PULS 4

In Wien haben heute die Dreharbeiten für "Prost Mortem - Die letzte Runde" begonnen. Die neueste, fiktionale Eigenproduktion von NBCUniversal International Networks entsteht in Zusammenarbeit mit Österreichs führendem Privat-Sender PULS 4. Seine TV-Premiere in Deutschland, Österreich und in der Schweiz wird "Prost Mortem - Die letzte Runde" Ende 2019 auf 13TH STREET feiern, der #1 unter den Entertainment Pay-TV-Sendern.

"Prost Mortem - Die letzte Runde" ist ein klassischer, schwarzhumoriger Krimi in modernem Gewand, der auf verschiedenen Zeitebenen spielt und die Schlinge um die Täterfrage immer enger zieht. Im Fokus der vier horizontal erzählten Folgen steht die resolute Wirtin Gitti (Doris Kunstmann), die den Mord an ihrem Ehemann auf eigene Faust aufklären will. Jeder der Gäste, die in der Todesnacht in ihrer Kneipe waren, kommt als Täter in Frage: Vom Stammgast bis zur Kellnerin - Gitti lädt alle zu einer letzten Runde in ihr Lokal ein, um so den Schuldigen am Tod ihres Mannes zu finden.

Zum renommierten Cast gehören neben Hauptdarstellerin Doris Kunstmann ("Rote Rosen", "Tatort") Simon Schwarz ("Dampfnudelblues"), Elke Winkens ("Sturm der Liebe"), Werner Prinz ("Tannöd") sowie Timur Bartels ("Club der roten Bänder") und Janina Fautz ("Meine teuflisch gute Freundin", "Wilsberg"). Michael Podogil, der mit seinem Kurzfilm "Fucking Drama" vergangenes Jahr den 13th Street Shocking Short gewonnen hat, führt in allen Folgen Regie und schrieb mit Matthias Writze auch die Drehbücher.

"Prost Mortem - Die letzte Runde" wird von DOR FILM für 13TH STREET in Koproduktion mit PULS 4 als Free-TV-Partner in Österreich realisiert. Auf Seiten von DOR FILM fungiert Danny Krausz als Produzent. Als Executive Producer sind Karin Schrader (NBCUniversal), Markus Andorfer und Stefanie Groiss-Horowitz (PULS 4) für die Produktion verantwortlich.

Katharina Behrends, NBCUniversal International Networks, Managing Director Central and Eastern Europe: "'Prost Mortem - Die letzte Runde' ist unsere mit Spannung erwartete, nächste Eigenproduktion für 13TH STREET. Zugleich ist die Crime Serie durch die Zusammenarbeit mit Michael Podogil der beste Beweis dafür, wie ernst wir die Nachwuchsförderung nehmen und wie vielversprechend die Regietalente des 13th Street Shocking Short Awards sind. Ich freue mich auch sehr, dass wir, wie bereits bei "Culpa", wieder auf eine eigene Idee zurückgreifen und diese gemeinsam mit DOR FILM zum Leben erwecken werden. Mit PULS 4 haben wir zudem einen starken österreichischen Partner an unserer Seite."

Die TV-Premiere von "Prost Mortem - Die letzte Runde" ist für Ende 2019 geplant.

Über NBCUniversal International Networks

NBCUniversal International Networks ist eines der weltweit führenden Unterhaltungsportfolios und bietet qualitativ hochwertige Inhalte und überzeugende Marken in über 165 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Zu den Channel-Marken im Portfolio gehören UNIVERSAL TV, SYFY, E! Entertainment, 13TH STREET, DIVA, Studio Universal, Telemundo, Bravo, DreamWorks und Golf Channel. Diese einzigartigen Marken bieten dem lokalen Publikum auf der ganzen Welt ein umfassendes Unterhaltungserlebnis. Das Portfolio umfasst außerdem Movies 24 in Großbritannien und The Style Network in Australien. Darüber hinaus betreibt die NBCUniversal News Group, eines der einflussreichsten und angesehensten Portfolios von On-Air- und Digitalnachrichtenimmobilien weltweit, CNBC und NBC News international.

NBCUniversal International Networks ist Tochter von NBCUniversal, einem der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein weltweites Publikum. NBCUniversal besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio von Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehsendern, ein führendes Filmunternehmen, bedeutende Fernsehproduktionen, eine führende Fernsehsendergruppe, weltbekannte Themenparks und eine Reihe führender internetbasierter Unternehmen. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.

Über DOR FILM

Die DOR FILM Produktionsgesellschaft m.b.H. wurde 1988 von Milan Dor und Danny Krausz mit dem Ziel gegründet, eine innovative Produktionsstätte für AutorInnen und RegisseurInnen zu schaffen - das gilt heute genauso. Neue Produktionsformen, wie die Miniserie Prost Mortem - Die letzte Runde vereinen großartige Nachwuchstalente mit einem grandiosen Ensemble und bilden damit den Anfang von vielen, neuen Wegen, die es derzeit zu beschreiten gilt - Leidenschaft führt zum Erfolg!

Über PULS 4

PULS 4 ist der meistgesehene und führende österreichische Privat-TV-Sender und gehört zur Privat-TV-Gruppe ProSiebenSat.1 PULS 4, die als 100% Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE agiert. Unter dem ganzheitlichen Motto "One Entertainment und News" stehen bei PULS 4 neben Info und Unterhaltung auch Fiktion und Sport im Fokus. Beispielhafte Erfolgsshows sind u.a. die PULS 4 Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" sowie die Eigenkreation "Sehr Witzig!? - der Witzestammtisch" und Österreichs erstes Frühstücksfernsehen Café Puls, im Sport-Bereich hält PULS 4 die nationalen Exklusiv-Rechte der UEFA Europa League im Free-TV. Im Bereich Info präsentiert PULS 4 brisante Shows, Duelle und Aufeinandertreffen zu aktuell großen, politischen Highlights, wie die Europawahl 2019, regelmäßige Diskussions- und Talk-Formaten sowie die täglichen PULS 4 NEWS.

