BUND

Erdüberlastungstag am 22. August: Warnsignale hören - Ressourcenwende einleiten

Berlin (ots)

Anlässlich des weltweiten "Erdüberlastungstags" (Earth Overshoot Day) am morgigen Samstag mahnt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu einer radikalen Kehrtwende in der Art wie wir wirtschaften und leben. Ab diesem Samstag hat die Menschheit nach Berechnungen des "Global Footprint Network" bereits die gesamten natürlichen Ressourcen verbraucht, die unser Planet innerhalb eines Jahres erzeugen und regenerieren kann. Um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, bräuchte die Weltbevölkerung aktuell 1,6 Erden, gemessen am deutschen Verbrauch sogar etwa drei Erden. Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender: "Die Warnsignale blinken rot: Unsere Erde ist bis zum Anschlag überlastet. Dabei geht es um nichts weniger als unsere Existenzgrundlage. Wir müssen endlich die Grenzen des Planeten einhalten."

Mit Blick darauf, dass der diesjährige Erdüberlastungstag drei Wochen später liegt als 2019, warnt der BUND-Vorsitzende vor Optimismus: "Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Der Tag liegt immer noch viel zu früh im Jahr. Und keinesfalls dürfen wir jetzt zum Normalbetrieb zurückkehren, sonst rückt der Erdüberlastungstag schon im nächsten Jahr wieder weit nach vorn im Kalender."

Im Vergleich zu den Auswirkungen der Corona-Krise werden die Folgen der Klimakrise, des Artensterbens und der Rohstoffkrise um ein Vielfaches drastischer sein. Bandt weiter: "Die von Menschen gemachten Krisen haben die Welt an einen Abgrund geführt. Wie ein Bumerang kommen die Folgen unserer Art zu wirtschaften und zu leben auf uns zurück. Statt weiter auf Wirtschaftswachstum auf Kosten von Mensch und Umwelt zu setzen, muss die Bundesregierung endlich die sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaft zu ihrer Handlungsmaxime machen." Constantin Kuhn aus dem Vorstand der BUNDjugend ergänzt: "Wenn wir jetzt nicht ambitioniert umsteuern, wird sich weltweit auch die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößern, die Abfallmengen weiter zunehmen und es wird sehr teuer, diese Krisen abzuwenden - alles auf dem Rücken unserer und zukünftiger Generationen." In Deutschland überziehen Industrie und Bevölkerung ihr Ressourcen-Budget vor allem mit der Folge eines viel zu hohen CO2-Ausstoßes. Essenziell sind daher der Ausstieg aus der Kohle vor 2030 und eine Wende in der Verkehrs-, Ressourcen- und Agrarpolitik.

Über 90 Prozent der des Biodiversitätsverlustes sind auf die Gewinnung und Verarbeitung von Materialien, Brennstoffen und Lebensmitteln zurückzuführen. "Ob nun Moore entwässert werden, um die Flächen für die industrielle Landwirtschaft zu nutzen, Biotope zerstört werden, um Autobahnen oder Industriegebiete zu bauen oder der Regenwald im Amazonas abgeholzt wird, um Eisenerz oder Bauxit für die deutsche Autoindustrie zu gewinnen: Jeder Ressourcenverbrauch bedeutet am Ende einen Verlust von Lebensräumen", so der BUND-Vorsitzende. "Die Regierung muss handeln, damit brütend heiße Sommer, ausgetrocknete Seen und sterbende Wälder nicht zur neuen, katastrophalen Normalität werden."

Hintergrund:

Wo steht Deutschland in puncto Nachhaltigkeit? Vor fünf Jahren haben die Vereinten Nationen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beschlossen, bis 2030 sollen die Ziele erreicht sein. Mit einer aktuell veröffentlichten Flyer-Serie zu den SDGs zeigt der BUND, wo Deutschland steht. Deutlich wird, dass ein "Weiter so wie bisher" nicht möglich ist, wenn wir unsere Lebensgrundlagen bewahren wollen - jetzt, hier und weltweit.

BUND Flyer-Serie zu den UN-Nachhaltigkeitszielen Hunger und Armut, dem Ausbau der erneuerbaren Energien und im Hinblick auf sauberes Wasser und den Meeresschutz: www.bund.net/un-ziele

O-Ton (Audio) zum Erdüberlastungstag mit Transkript als Download:

Interview mit BUND-Nachhaltigkeitsexpertin Christine Wenzl: 5:14 Minuten. www.bund.net/interview_erdueberlastungstag bzw. www.bund.net/erdueberlastung_audio

Alle O-Töne des BUND können Sie als mp3-Datei herunterladen, bearbeiten und lizenzfrei für Medienberichte verwenden: www.bund.net/service/presse/pressebilder

Kontakt: Christine Wenzl, BUND-Expertin für Nachhaltigkeit, Tel. (auch Mobil) 030-27586-462, E-Mail: Christine.Wenzl@bund.net

Pressekontakt:

BUND-Pressestelle:

Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye Jensen

Tel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,

www.bund.net

Sie erreichen die Pressestelle zurzeit vorrangig mobil:

Judith Freund: 0176-476 841 64

Heye Jensen: 01590-633 23 72

Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell