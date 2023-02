Sinopec International

Die erste integrierte Tankstelle für Methanol-zu-Wasserstoff und Wasserstoff-Betankung von China ist jetzt in Betrieb

Dalian, China (ots/PRNewswire)

China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") eröffnete gestern in Dalian, China, offiziell die erste Methanol-zu-Wasserstoff- und Wasserstofftankstelle Chinas (die „Service Station"). Der integrierte Komplex, der ein Upgrade der bisherigen Tankstelle darstellt, die Öl-, Gas-, Wasserstoff- und Stromladedienste anbietet, kann täglich 1.000 Kilogramm Wasserstoff mit einem Reinheitsgrad von 99,999 Prozent produzieren.

Die Wasserstoffproduktionsanlage von Sinopec hat den Vorteil, dass sie eine kleine Fläche einnimmt, eine kurze Bauzeit hat und ein grünes, umweltfreundliches Produktionsverfahren anwendet. Die neue Service Station kann Kosten für die Produktion, die Lagerung und den Transport von Wasserstoff um mehr als 20 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Wasserstofftankstellen einsparen und wird als Pilotmodell die Entwicklung der chinesischen Wasserstoffindustrie anführen.

China produziert mit einem Anteil von 60 Prozent an der Weltproduktion das meiste Methanol. Auch die Kosten für die Lagerung und den Transport von Methanol sind wesentlich geringer als die von Wasserstoff, so dass Methanol-Wasserstoff eine ideale Technologie zur Wasserstofferzeugung darstellt.

Mit der Lösung von Sinopec wurden die Engpässe von geringen Transportkapazitäten, hohen Kosten und langen Ladezeiten beseitigt. Die Methanol-zu-Wasserstoff- und Wasserstoffbetankungsanlage der Tankstelle bietet darüber hinaus eine stündliche Produktionskapazität von 500 Normkubikmetern und nimmt dabei nur 64 Quadratmeter an Bodenfläche ein, während herkömmliche Anlagen mit der gleichen Produktionskapazität 500 Quadratmeter Bodenfläche beanspruchen würden.

Sinopec Fuel Oil Sales Co., Ltd hat zwei integrierte Tankstellen in der Freihandelszone von Dalian gebaut und sechs weitere befinden sich im Bau. Dank der branchenführenden Effizienz der Wasserstoffproduktion, der Automatisierung und der intelligenten Fähigkeiten ist die Lösung von Sinopec nachhaltig und umweltfreundlich – sie produziert keine festen Abfälle, kein Abwasser und keine Abgase und spart gleichzeitig mehr Energie und verbraucht weniger Methanol.

„Die Eröffnung der Service Station hat gezeigt, dass die dezentrale Methanol-Wasserstoff-Umwandlung der richtige Weg für die nachhaltige Entwicklung der Wasserstofftankstellen in China ist. Es handelt sich um eine sprunghafte Entwicklung, die eine sichere, zuverlässige, umweltfreundliche, intelligente, integrierte und effiziente Lösung bietet, die zu einer skalierten Anwendung von Wasserstoffenergie zu geringeren Kosten beitragen wird", sagte Yang Junze, Executive Director von Sinopec Fuel Oil Sales.

Sinopec hat sich zum Ziel gesetzt, Chinas führendes Wasserstoffunternehmen zu werden, und hat in ganz China neun Versorgungszentren für Wasserstoff-Brennstoffzellen und die größte Anzahl von Wasserstofftankstellen in der Welt errichtet.

