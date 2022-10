Sinopec International

Sinopec veröffentlicht Nachhaltigkeitsberichte zum Thema Verpackungsmaterialien und abbaubare Kunststoffe

Peking (ots/PRNewswire)

Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat drei Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht, die den aktuellen Stand der Verwendung von Verpackungsmaterialien und abbaubaren Kunststoffen im Land in Bezug auf die nachhaltigen Entwicklungsziele Chinas aufzeigen.

Die drei Berichte – der „Forschungsbericht 2021-2030 über das Potenzial zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch umweltfreundliche Verpackungen in der chinesischen Expressdienstbranche", die „2021 Studie über die Umweltauswirkungen und das Recycling von Imbiss-Plastikverpackungen in der Gastronomie" und der „Forschungsbericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung und politischen Unterstützung in Bezug auf abbaubare Kunststoffe" wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen führenden Forschungsinstituten in China durchgeführt, darunter die Tongji University (Berichte über umweltfreundliche Verpackungen in der Expressdienstbranche und Imbiss-Plastikverpackungen in der Gastronomie) und die School of Environment, Tsinghua University (Bericht über abbaubare Kunststoffe).

Die ersten beiden Berichte fassen den aktuellen Stand der Verpackungen in der Expressdienstbranche und der Imbiss-Verpackungen in der Gastronomie in China zusammen und unterbreiten praktische Vorschläge zur CO2-Reduzierung:

Verpackungen in der Expressdienstbranche: Die Verwendung von recycelten Kunststoffverpackungen hilft nicht nur, die Menge der Kunststoffabfälle zu kontrollieren, sondern auch die entsprechenden Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Imbiss-Verpackungen in der Gastronomie-Branche: Die chemischen Recyclingverfahren für Kunststoffe können die Ressourcenverschwendung wirksam verringern und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen reduzieren. Wenn alle Imbiss-Plastikverpackungen von 2015 bis 2020 chemisch recycelt worden wären, hätten die kumulierten Kohlenstoffemissionen, die während der Entsorgung entstanden wären, nur 58,56 Prozent der ursprünglichen Menge betragen und die Emissionen um mehr als 40 Prozent reduziert.

Kunststoffprodukte sind die Hauptmaterialien, die in Imbiss- und Expressdienst-Verpackungen verwendet werden, und obwohl es nicht möglich ist, Kunststoffe vollständig zu ersetzen, zeigt die Forschung zu abbaubaren Kunststoffen einen klaren Weg zu Energieeinsparung und Emissionsreduzierung auf.

Der Bericht über abbaubare Kunststoffe schlägt vor, basierend auf Chinas tatsächlicher Verarbeitungszeit für industrielle Kompostierung und anaerobe Fermentationsverfahren, die Bewertungsindikatoren für abbaubare Materialien für die Abbauzeit der industriellen Kompostierung auf 30 Tage und für die begrenzte Abbauzeit der anaeroben Fermentation auf 40 Tage anzupassen. Der Bericht empfiehlt ferner, dass der Ersatz abbaubarer Kunststoffe zunächst dort gefördert werden sollte, wo das Recycling von Kunststoffmulch schwierig oder nicht möglich ist.

