Sinopec erhält Lufttüchtigkeitszertifikat für Chinas erste Großserienproduktion von Bio-Flugtreibstoff

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") meldete, dass sie am 30. Juni in ihrem Xinye-Bohrloch-1 in Qijiang, Chongqing, eine tägliche Produktionskapazität von 530.000 Kubikmetern Schiefergas erreicht hat, was die 100 Milliarden Kubikmeter Schiefergasreserven in ihrer Xinchang-Schiefergasstruktur bestätigt. ...

