Sinopec International

Sinopec verzeichnet höchsten Markenwert in Chinas Energie- und Chemieindustrie

Peking (ots/PRNewswire)

Sinopec wird mit 299,1 Milliarden RMB bewertet; dies macht das Unternehmen zur zweitwertvollsten Marke in China

Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), Chinas führendes Energie- und Chemieunternehmen, wurde hinsichtlich ihres Markenwerts auf dem "China Brand Day" 2020, der am 10. Mai stattfand, zur Marke Nummer eins in Chinas Energie- und Chemieindustrie erklärt.

Bei den Bewertungen der chinesischen Marken, die im Rahmen der Aktivitäten des Tages bekanntgegeben wurden, erreichte Sinopecs Markenwert 299,1 Milliarden RMB - 17,3 Milliarden RMB mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen ist damit die führende Marke in Chinas Energie- und Chemieindustrie und die zweitwertvollste Marke im Land.

Der Wert der Untermarken Sinopecs ist ebenfalls stark gestiegen. Der Wert der Marke "Easy Joy" erreichte 16,1 Milliarden RMB (4,6 Milliarden RMB mehr als im Vorjahr), während der Wert der Schmiermittel-Marke "Great Wall" 7,7 Milliarden RMB erreichte (600 Millionen RMB mehr als im Vorjahr). Die Marke "Epec.com" wird jetzt mit 9,8 Milliarden RMB bewertet, Sinopecs Asphalt-Marke "Donghai" mit 1,2 Milliarden RMB.

Unter der Führung der "State Administration for Market Regulation" (Staatsverwaltung für Marktregulierung) wird der "China Brand Day" gemeinsam vom China Council for the Promotion of International Trade, vom China Council for Brand Development und von der China Appraisal Society organisiert - sowie von anderen Organisationen, die sich dafür einsetzen, Chinas Wandel von einer herstellungs- zu einer innovationsgesteuerten Wirtschaft, von unvergleichlicher Geschwindigkeit zu unübertroffener Qualität und von der Produktherstellung zur Markenbildung zu forcieren. Auf dem siebten China Brand Day waren 830 Marken zur Bewertung eingereicht worden, die einer Reihe strenger Kriterien unterzogen wurden. Zum Ende wurden auf dem China Brand Day Bewertungen für 564 Marken bekanntgegeben, die insgesamt 7,3563 Billionen RMB ausmachten.

Während der letzten 37 Jahre hat sich Sinopec über verantwortungsbewusste, praktische Maßnahmen für sauberere Energie- und Chemieprodukte starkgemacht. Jetzt konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine Marke zu entwickeln und seinen Beitrag zur Gesellschaft zu definieren. Im März dieses Jahres veröffentlichte Sinopec seine "Guiding Opinions on Strengthening the Construction of the Sinopec Brand" (Leitgedanken zur stärkeren Definition der Sinopec-Marke), die erstmalig das Markenkonzept des Unternehmens verdeutlichten, sich via Innovation und Verantwortung auf die nachhaltige Entwicklung der Energie- und Chemieindustrie zu konzentrieren - mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern und eine weltweit führende, in ihrer Klasse beste Marke zu werden.

Um das Markenbewusstsein seiner Mitarbeiter zu stärken und seine Marke noch weiter zu entwickeln, arbeitete Sinopec zudem mit der China Association for Quality zusammen, um die Initiative "Brand Excellence and Effectiveness: 10 Outstanding Brand Marketing Cases" (Markenexzellenz und -wirksamkeit: 10 herausragende Fälle von Markenmarketing) zu starten. Die Initiative hat das Ziel, die Kommunikation und den Austausch unter den verschiedenen Untermarken und Geschäftsbereichen des Unternehmens zu fördern und darüber eine belastbare, dynamische Unternehmenskultur zu kultivieren.

Die Bewertung der Sinopec-Marke erkennt die Leistungen des Unternehmens an. Sinopec wird seine Marke weiter stärken und sich weiter darauf konzentrieren, in der Gesellschaft einen positiven Beitrag zu leisten.

Informationen zu Sinopec

Sinopec Corp. ist eines der größten integrierten Energie- und Chemieunternehmen in China. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst die Exploration, Produktion, den Pipeline-Transport sowie Verkauf von Erdöl und Erdgas; den Verkauf, die Lagerung und den Transport von Mineralöl-, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemitteln und weiteren chemischen Produkten; den Import und Export - darunter ein Import- und Exportagenturgeschäft - von Erdöl, Erdgas, Erdölprodukten, Petrochemie- und Chemieprodukten sowie von sonstigen Gütern und Technologien; sowie die Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien und Informationen.

Mit seinem Unternehmensleitbild "Fueling Beautiful Life" und den zentralen Unternehmenswerten "Mitarbeiter, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win" verfolgt Sinopec Strategien einer Orientierung auf Werte, innovationsgesteuerter Entwicklung, integrierter Ressourcenzuteilung, offener Zusammenarbeit sowie umweltfreundlichen und CO2-armen Wachstums - und will seine Unternehmensvision umsetzen, ein weltweit führendes Energie- und Chemieunternehmen aufzubauen.

Pressekontakt:

Yang Ziya

+86-10-5960-8600

sinopecgroup@brunswichgroup.com

Original-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell