Tech Mahindra startet "netOps.ai", um Einführung von 5G für Kommunikationsdienstleister zu beschleunigen

Tech Mahindra präsentiert netOps.ai, ein 5G Network Automation & Managed Services Framework, auf dem Mobile World Congress 2019.

Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitale Transformation, Consulting und Business Reengineering, kündigte netOps.ai, sein Network Automation and Managed Services Framework an. Die erste Live-Demonstration seines netOps.ai-Frameworks wird Tech Mahindra auf dem Mobile World Congress 2019 vorführen.

Das Network Automation and Managed Services Framework Tech Mahindra's netOps.ai ist darauf ausgerichtet, die Einführung von 5G-Netzwerken zu beschleunigen, indem alle wichtigen Phasen des Netzwerklebenszyklus automatisiert werden. Zu den wichtigsten Funktionen von netOps.ai gehören:

- Telco Cloud-Automatisierung: Automatisierung der Telco Cloud-Bereitstellung verschiedener Rollen und Aktivierung der Telco Cloud mit einem Klick. - VNF Lifecycle-Automatisierung: Automatisierung von VNF-Onboarding und End-to-End-Netzwerkintegration mit Integrationsbeschleunigern in VNF-Xchange - NetDevOps : Implementierung einer kompletten DevOps Continuous Integration, Continuous Delivery (CI/CD) Pipeline für 5G-Netze in einer Multi-Vendor-Umgebung. - Service-Orchestrierung: Automatisierung von Netzwerkdiensten mit Orchestrierung, einschließlich der Implementierung von Closed-Loop-Control zur Selbstheilung und automatischen Skalierung.

Manish Vyas, President CME und CEO von Network Services, Tech Mahindra, sagte: "Tech Mahindra's netOps.ai Framework wird die Geschwindigkeit von 5G-Netzwerk-Rollouts deutlich erhöhen. Kommunikationsdienstleister auf der ganzen Welt werden in der Lage sein, ihre 5G Time-to-Market zu beschleunigen und gleichzeitig ihre Betriebskosten zu senken, indem sie jeden Aspekt ihres Netzwerklebenszyklus automatisieren. Wir bereiten uns darauf vor, die Auswirkungen von 5G in der Praxis zu erleben und arbeiten mit mehreren Partnern aus verschiedenen Branchen zusammen, um überzeugende, praktische Anwendungsfälle zu entwickeln".

Gabriel Brown, Principal Analyst, Mobile Networks & 5G, Heavy Reading, kommentiert: "Wenn Betreiber skalierbar, schnell und kostengünstig liefern können, hat 5G ein großes Potenzial, zur Geschäftsentwicklung in verschiedenen Branchen beizutragen. Wir glauben, dass der wirtschaftliche und technische Vorteil von Advanced Services, die über eine komplexe Infrastruktur bereitgestellt werden, durch die Fähigkeit der Betreiber untermauert wird, Betriebsprozesse mit CI/CD-Modellen zu automatisieren, die hierfür wichtige herstellerübergreifende Umgebungen unterstützen".

Tech Mahindra treibt die kollaborative Disruption mit seinen 5G-Partnern voran und wird das netOps.ai-Framework gemeinsam präsentieren:

