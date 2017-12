schaduf-book / SYLTER AUTOR HELMAR NEUBACHER: Das "Neue Buch" / Titel: Wir sind DAS VOLK / BRUCH der SCHERE zwischen ARM und REICH / Eine Streitschrift / Buchtitel Vorderseite des neuen Buches von Helmar Neubacher / "Wir sind DAS VOLK - BRUCH der SCHERE zwischen ARM und REICH" / Eine Streitschrift. Weiterer... mehr Bild-Infos Download

In diesem Buch geht es um die Beschreibung eines Regierungssystems, das es ermöglicht, für alle Menschen die ungerechte Verteilung von Kapital, Sachbesitz sowie Grund und Boden zu verändern. Als einziges Regierungssystem, das Abhilfe schaffen könnte, ist ein neu definierter »Sozialismus« zu nennen. Leider ist es aber so, dass etwa 100 Länder, die sich sozialistisch nennen oder sozialistisch genannt hatten, immer wieder Ungerechtigkeit und Armut produzierten. Besonders erschreckendes Beispiel war die sozialistisch-kommunistisch orientierte DDR. Das Wort »Sozialismus« hat daher heute einen so abschreckenden Ruf, dass es wohl zur Zeit kein Land gibt, das sein Regierungssystem durch ein sozialistisches ersetzen möchte.

Inhalt

Und hier setzt das Buch an: Das kleine Volk der DDR lässt sich nach dem Fall der "Berliner Mauer" im November 1989 von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und den Mächtigen der BRD nicht das Grundgesetz überstülpen. Die 17 Millionen Bürger der DDR gehen einen anderen Weg:

Das Volk verwirklicht unter der Garantie von Freiheit und Gerechtigkeit eine eigene wegweisende, neue Regierungsform, den

"DEMOKRATISCHEN SOZIALISMUS". Die neue Staatsbezeichnung lautet:

"Deutsche Demokratisch-Sozialistische Republik" (DDSR).

Damit wird erstmals für die 17 Millionen Bürger die Forderung des Amerikaners Thomas Jefferson (Amerikanische Unabhängigkeitserklärung) von 1776 erfüllt:

Neben den Grundrechten auf Leben, Freiheit und Gleichheit ist in der "Neuen Verfassung" der DDSR auch das vergessene Grundrecht auf Glück festgeschrieben.

Demokratie mit "Echter Gewaltenteilung" garantiert einen " Sozialismus" mit neuem revolutionierendem Wirtschaftssystem ohne Revolution:

KAPITAL UND ARBEIT SIND GLEICH!

Das bedeutet, dass in allen Betrieben der "Neuen DDSR" ab 1991 der Unternehmer (Kapitalgeber) und die Arbeiterschaft gleichberechtigt und partnerschaftlich den Betrieb leiten und am Jahresende den Gewinn 50% zu 50% gerecht teilen. Die Begriffe "Arbeitgeber" und "Arbeitnehmer" gibt es nicht mehr - sie gehören der Vergangenheit an!

"FREIHEIT GERECHTIGKEIT GLÜCK" für alle Mitbürger sind erstmals möglich, weil sich alle 17 Millionen Bürger selbst regieren und sich damit auch selbst verwirklichen können!

Grundlage für einen "GERECHTEN SOZIALISMUS" ist "ECHTE DEMOKRATIE" mit tatsächlicher Gewaltenteilung von Legislative, Exekutive und Judikative.

Beobachtet wird das spannende Geschehen von jemandem, von dem man es auf gar keinen Fall erwartet:

Es ist Immo, der Geschichte studierende Student vom fernen Planeten "Tora" in der Andromeda-Galaxie, 2.500.000 Lichtjahre von der Menschenerde entfernt. Immo analysiert und beurteilt die "Neue Verfassung" der DDSR aus der Sicht seines viele Millionen Jahre alten hochintelligenten Volkes, den "Toranern", ohne aber in die Vorgänge der Verfassungsbildung einzugreifen.

