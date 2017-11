Langweid Village ist das erste Neubaugebiet in Deutschland, das vollständig mit Brennstoffzellen ausgestattet wird. erdgas schwaben und seine Partner in der Klimaallianz für das innovative Energiekonzept: Christian Herfert, zweiter Bürgermeister in Langweid, Max Fujita, Panasonic, Dr. Sylke... mehr Bild-Infos Download

Augsburg (ots) - Langweid Village ist das erste Neubaugebiet in Deutschland, das vollständig mit Brennstoffzellen ausgestattet wird. erdgas schwaben und seine Partner in der Klimaallianz für das innovative Energiekonzept: Michael Dumberger, Bauunternehmer, und Andreas Ruwiedel, Niederlassungsleiter Viessmann. So ist es kein Wunder, dass drei hochrangige Vertreter von Panasonic aus Japan, Brennstoffzellenhersteller und Weltmarktführer, das erfolgreiche Pilotprojekt in Langweid Village besichtigten: Tsuneo Komon, Marvin Schaffer und Max Fujita.

Christian Herfert, zweiter Bürgermeister in Langweid, sagte: "Jeder kann seinen Teil zur Energiewende beitragen. Die Häuser werden zuverlässig mit Wärme und Strom versorgt. Ganz bequem wird so auch das Klima geschützt."

erdgas schwaben intensiviert Engagement in Zukunftstechnologie Brennstoffzelle

Die ersten von insgesamt 30 Doppel- und Reihenhäuser im Langweid Village sind im Bau. Bei der Erschließung des Neubaugebietes werden sie alle mit Brennstoffzellen ausgestattet. "So bekommen Familien gleich mehrere Vorteile frei Haus geliefert: innovative Technik fast wartungsfrei, Strom- und Wärmeerzeugung in den eigenen vier Wänden und damit ein Plus an Unabhängigkeit. Nicht zuletzt ist das eine technische Lösung, die mit minimalem CO2-Ausstoß punktet", sagt Jens Dammer, Prokurist erdgas schwaben: "Die Eigentümer sind damit Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz."

Langweid schützt Klima: 30,3 Tonnen CO2-Reduktion jedes Jahr

Jede Brennstoffzelle spart 1,1 Tonnen CO2 im Jahr ein, bei 30 Brennstoffzellen entspricht das der Menge, die 2700 mittelgroße Bäume binden.

Die Stromerzeugung mit Brennstoffzellen ist nachhaltig und besonders klimaschonend. Mit Erdgas betriebene Brennstoffzellen wandeln Erdgas durch das Prinzip der Elektrolyse gleichzeitig in Wärme und Strom um. Durch den extrem geringen Energieverbrauch und die besonders leistungsfähige Technik überzeugt die Brennstoffzelle mit den niedrigsten Heizkosten im Vergleich.

Information erdgas Schwaben

Aktuell sind fast 200 Städte und Gemeinden an 6.500 km Erdgasleitungen angeschlossen. Sowohl öffentliche Einrichtungen wie private Haushalte nutzen Leistungen von erdgas schwaben. Erdgas ist heute Wunschenergie Nr. 1: Über 75 Prozent aller Bauherren wünschen einen Erdgasanschluss. erdgas schwaben investiert jährlich 10 Millionen Euro in erneuerbare Energien. Erdgas ist der Partner der erneuerbaren Energien und lässt alle Zukunftsoptionen zu - sei es schwäbisches Bio-Erdgas oder Wasserstoff. erdgas schwaben bietet Erdgas, Bio-Erdgas, Strom, Bio-Strom, Wasserstoff und Contracting.

2017 hat erdgas schwaben vier Wasserkraftwerke an Lech und Wertach erworben.

Ein weiteres Geschäftsfeld von erdgas schwaben ist Fahren mit Strom. Schon jetzt betreibt erdgas schwaben acht Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, weitere sind geplant. Die Stromtankstellen von erdgas schwaben bieten je zwei Ladepunkte vom Typ 2, der sich als Standard in Europa durchgesetzt hat. An den Ladesäulen wird Strom aus 100 Prozent Wasserkraft geladen.

