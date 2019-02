H.C. Starck GmbH

Japanische Kyocera übernimmt H.C. Starck Ceramics

München (ots)

- Führender Anbieter feinkeramischer Komponenten - Übernahme sämtlicher Arbeitsverhältnisse

H.C. Starck verkauft die Tochtergesellschaft H.C. Starck Ceramics GmbH an den japanischen Technologiekonzern Kyocera. Eine entsprechende Vereinbarung haben die H.C. Starck GmbH und die im baden-württembergischen Esslingen ansässige Kyocera Fineceramics GmbH unterzeichnet. Mit dem Vollzug der Transaktion, die noch von der Zustimmung der zuständigen Behörden abhängt, wird im ersten Halbjahr 2019 gerechnet. Die Arbeitsverhältnisse aller aktuell rund 200 Mitarbeiter in der Division Ceramics bleiben bestehen. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.

"Wir freuen uns außerordentlich, mit Kyocera den idealen Partner für die Division Ceramics gefunden zu haben", sagt Dr. Jens Knöll, Geschäftsführer der H.C. Starck GmbH. "Das Interesse Kyoceras bestätigt die erfolgreiche Wachstumsstrategie der Division."

Die Kyocera Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist ein Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Im Geschäftsjahr 2018 verzeichnete Kyocera einen Umsatz von konsolidiert rund 12 Mrd. Euro.

Die H.C. Starck Ceramics ein führender Anbieter im Bereich hochpräziser Großbauteile für die Halbleiterindustrie sowie in der Herstellung von Pulvern und Bauteilen aus technischer Keramik. In den vergangenen Jahren hat die H.C. Starck Ceramics einen Produktportfoliowechsel und zahlreiche Vertriebsinitiativen durchgeführt, was zu nachhaltigem und solidem Wachstum sowie einer deutlich positiven Auftragslage geführt hat. Ende 2017 wurde eine neue Werkhalle mit einer Fläche von 2.000 Quadratmetern in Betrieb genommen, deren Ausstattung höchsten Industrie 4.0-Standards entspricht. Für das laufende Jahr ist eine nochmalige Erweiterung der Produktionsflächen geplant.

"Nicht zuletzt dank weitreichender Synergien in Technologie und Entwicklung bedeutet die Partnerschaft mit Kyocera eine langfristige Perspektive für unsere Mitarbeiter", so Dr. Carsten Rußner, Geschäftsführer der H.C. Starck Ceramics. "Neben dem sich ergänzenden keramischen Werkstoffportfolio, können wir mit dem weltweiten Vertriebsnetz von Kyocera das Wachstum zusätzlich beschleunigen. Wir freuen uns, demnächst Teil der Kyocera Fineceramics in Europa zu werden."

Informationen zu H.C. Starck finden Sie unter www.hcstarck.com Die H.C. Starck-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von hochschmelzenden Technologie-Metallen und technischen Keramiken, der wachsende Industriezweige wie die Elektronikbranche, die chemische Industrie, die Automobilindustrie, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt, die Energie- und Umwelttechnik sowie den Maschinen- und Werkzeugbau von seinen eigenen Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien aus versorgt. Ende 2018 beschäftigte das Unternehmen etwa 1.600 Angestellte in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und China.

Pressekontakt:

Wolfgang Weinseis, PRpetuum

T. 089 2444 7650

E. hcstarck@prpetuum.de

Original-Content von: H.C. Starck GmbH, übermittelt durch news aktuell