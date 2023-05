Astronergy

ASTRO N7 - Astronergys neues Meisterwerk, Weltpremiere auf der SNEC

Astronergy, ein Pionier auf dem Gebiet der n-Typ TOPCon-PV-Module, hat am 24. Mai auf der SNEC PV Power Expo 2023 in Shanghai, China, in einer feierlichen Zeremonie seine neuen, verbesserten ASTRO N n-Typ TOPCon-Produkte – ASTRO N7 vorgestellt und das IEC-Zertifikat des TÜV Rheinland erhalten.

Seit der Markteinführung des ersten n-Typ TOPCon-Produkts, das Astronergy im April 2022 in enormer Stückzahl produzierte, haben die positive Marktresonanz und die Veränderungen auf dem PV-Markt die Entwicklung des neuen Meisterstücks ASTRO N7 vorangetrieben, in dem die fabelhafte TOPCon 3.0-PV-Zellentechnologie, die hochentwickelten Modulproduktionskapazitäten und die tiefgreifenden Marktkenntnisse von Astronergy aggregiert sind.

Das Herzstück der neu eingeführten Produkte ist die von Astronergy unabhängig entwickelte TOPCon 3.0-Technologie, die mit der Bor-LDSE-Zellentechnologie und anderen hochentwickelten Technologien den durchschnittlichen Wirkungsgrad der Zellen in der Massenproduktion auf 25,6 % und den durchschnittlichen Wirkungsgrad der Zellen in den Pilotlinien auf 26,0 % erhöht hat.

Um die Leistung und Zuverlässigkeit der PV-Produkte weiter zu verbessern, bestehen die neuen Produkte aus rechteckigen Siliziumwafern mit einer größeren Fläche als die bisher verwendeten M10 182 mm Wafer der ASTRO-N5-Produkte. Mit einer um 5,12 % größeren Fläche und der TOPCon 3.0 Technologie ist die Leistung einer einzelnen Zelle um 15 % höher als bei den herkömmlichen PREC-PV-Produkten auf dem Markt.

Bei der Herstellung der ASTRO N7 hat Astronergy das SMBB-Zellverfahren eingeführt und hochtransparente Glas- und Lichtumlenkungsfolien (für die Doppelglasversion) verwendet, damit die neuen Produkte in fast allen Szenarien eine bessere Leistung erzielen können.

Wie die bisherigen Produkte der Baureihe ASTRO N hat auch ASTRO N7 eine Produktgarantie von mindestens 12 Jahren und eine Leistungsgarantie von 30 Jahren. Bei all diesen beiden Produkten liegt die Degradation im ersten Jahr weit unter 1 % und die jährliche Degradation im 2. bis 30. Jahr unter 0,4 %.

Insgesamt haben die neu aufgerüsteten Produkte eine höhere Leistung und Effizienz und niedrigere BOS- und LCOE-Kosten. Der Temperaturkoeffizient von ASTRO N7 wurde weiter auf -0,29 %/°C optimiert. Und in Bezug auf die Betriebstemperatur, die Bifacialität, die LID&LETID und die Leistung bei geringer Einstrahlung haben die neu aktualisierten Produkte durchweg fabelhafte Leistungen mit ASTRO N5.

Als siebenmaliger Gewinner des PVEL „Top Performer Status" und aufgrund der großen Marktresonanz auf die Produkte der Baureihe ASTRO N von Astronergy wird erwartet, dass die neuen Produkte in puncto Leistung und Marktanpassung großartige Leistungen erbringen und den Slogan – For A Greener World – in die Tat umsetzen.

