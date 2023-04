Astronergy

Astronergy hat die 28 GW TOPCon Produktionskapazität erweitert.

Die Produktionsstätten von Astronergy haben am 27. April ihre Produktionskapazität für TOPCon-Module des Typs n auf 28 GW erhöht und damit die Produktionsstärke des Unternehmens für TOPCon-Module des Typs n noch einmal gesteigert, nachdem Anfang April dieses Jahres die Produktionskapazität für TOPCon-Module des Typs n auf 5 GW erhöht wurde.

Im Rahmen der vierten Projektphase der Astronergy Produktionsbasis wurden am 27. April 8 GW n-Typ TOPCon-Zellen und 12 GW TOPCon-Module in eine der neuen Zellwerkstätten und zwei der neuen Modulwerkstätten eingebaut. Am selben Tag traf auch die 8-GW-TOPCon-Zellenausrüstung in der Werkstatt der Astronergy Produktionsstätte in Fengyang ein und war bereit, den Probebetrieb aufzunehmen.

Mit dem Aufbau neuer TOPCon-Fertigungskapazitäten in zwei Produktionsstätten gleichzeitig zeigt sich das absolute Vertrauen und die Stärke von Astronergy in seine TOPCon-Technologie und TOPCon-Module.

Durch den Kapazitätssprung von TOPCon in der Produktionsstätte in Haining – dem globalen Hauptsitz und Forschungs- und Entwicklungszentrum von Astronergy – erreicht die Basis Produktionskapazitäten von über 17 GW PV-Zellen und über 24 GW PV-Modulen.

Laut Haiyan Huang, EVP & CSO bei Astronergy, sollen die 8-GW-TOPCon-Zellanlagen und die 12-GW-TOPCon-Modulanlagen 60 Tage später schrittweise unter Volllast laufen, und der Standort Haining soll sein Ziel erreichen, die Produktionskapazität und den Produktionswert bis 2025 zu verdoppeln.

Die Produktionsstätte Fengyang in der chinesischen Provinz Anhui ist der sechste Produktionsstandort von Astronergy und spezialisiert sich auf die Produktion von TOPCon-Zellen. Schon bald nach der Installation der Ausrüstung wird Ende Mai die erste TOPCon-Zelle produziert werden, und im Juni soll die volle Kapazität erreicht sein.

Als Pionier bei n-Typ TOPCon-PV-Modulen strebt Astronergy an, die TOPCon-Module zu einem seiner Hauptprodukte zu machen. Die Schaffung neuer TOPCon-Kapazitäten für Zellen und Module ist sicherlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum weltweit wettbewerbsfähigen Anbieter von PV-Modulen.

