Astronergy

Astronergy - beliebt auf den Märkten, führend bei den Marken

Hangzhou, China, 23. März 2023 (ots/PRNewswire)

Am 23. März verlieh EUPD Research Astronergy auf der Key Energy, einer wichtigen Messen für die Energiewende in Europa, das Siegel „TOP Brand PV 2023" für den deutschen Markt. Diese Auszeichnung machte den Astronergy-Stand zum Mittelpunkt der Messe und demonstrierte die glänzende Leistung von Astronergy auf dem deutschen Markt und in der europäischen Region.

EUPD Research ist weltweit als führende Zertifizierungsstelle in der PV-Branche anerkannt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Messung und Analyse der Markenbekanntheit von Installateuren und Endverbrauchern. Die von ihr verliehene Auszeichnung „TOP Brand PV" genießt in der Photovoltaik-Branche ein hohes Ansehen und große Anerkennung.

Das Siegel, das Astronergy als Top-Marke in der Kategorie PV-Module auszeichnet, wurde von Daniel Fuchs, Vizepräsident von EUPD Research, an Isabella Ni, Global Marketing Director von Astronergy, überreicht.

Der deutsche Markt ist hart umkämpft, sagte Markus A.W. Hoehner, Präsident und CEO, EUPD Research, und die Qualifizierung von Astronergy als TOP Brand PV ist eine großartige Bestätigung dafür, dass das Unternehmen die Installateure vor Ort in Bezug auf Markenbekanntheit, Vertrieb und Kundenempfehlungen erneut erfolgreich überzeugt hat.

Basierend auf einer von EUPD Research durchgeführten Umfrage und Daten von Astronergy wurde Deutschland im Jahr 2022 der erste Übersee-Markt für Astronergy mit einer Leistung von über 1 GW. Ende Februar dieses Jahres kamen 154,4 MWdc ASTRO N5 TOPCon PV-Module nach Deutschland – für die Verwirklichung von Europas größter TOPCon PV-Anlage in Döllen (Brandenburg), was für Astronergy eine große Unterstützung bei der Erlangung des TOP-Markentitels darstellt.

Der Titel TOP Brand ist eine Anerkennung unserer umfassenden Stärke, sagte Isabella bei der Preisverleihung. In Zukunft, fügte sie hinzu, werden wir weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, um Astronergy zur besten Wahl für mehr Installateure, Händler und Kunden zu machen, und uns mehr für die nachhaltige Entwicklung Deutschlands einsetzen.

Als Pionier in der Massenproduktion von n-Typ-TOPCon-PV-Modulen hat Astronergys Expertise in Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hocheffizienten kristallinen Silizium-PV-Zellen und PV-Modulen weltweit einen wachsenden Einfluss erfahren. Im Jahr 2023 wird Astronergy weiterhin auf der TOPCon-PV-Zellentechnologie bestehen und daran arbeiten, eine Modulproduktion von 48 GW zu erreichen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039105/Daniel_Fuchs_right__Vice_President_EUPD_Research_presents_TOP_Brand_PV.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy--beliebt-auf-den-markten-fuhrend-bei-den-marken-301780102.html

Original-Content von: Astronergy, übermittelt durch news aktuell