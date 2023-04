Rado

Eine elegant vollendete Uhr: Rado Centrix

Eschborn (ots)

Der Schweizer Uhrenhersteller Rado hat sein Erfolgsmodell, die Centrix, umfassend neugestaltet. Das Design der neuen Centrix ist weicher und sinnlicher als je zuvor und soll mit seinen sanft geschwungenen Linien an Dünen in Wüstenlandschaften erinnern. Wie bisher ist die Kollektion mit Damen- und Herrenuhren in zwei Größen (30,5 oder 39,5 Millimeter) und in vielfältigen Ausführungen erhältlich. Bei allen sind die mittleren Armbandglieder jeweils aus weißer oder brauner Hightech-Keramik gefertigt, dem charakteristischen Material von Rado, und mit Elementen aus roségoldfarbenem Edelstahl kombiniert. Darüber hinaus sind weitere Farbkombinationen verfügbar, etwa mit schwarzer oder Plasma Hightech-Keramik.

Dank einer Fülle bemerkenswerter Details wirkt die neue Rado Centrix eleganter denn je. Der optisch erweiterte Zifferblattausschnitt wird von einem gewölbten Saphirglas abgerundet, das fließend mit dem Gehäuse abschließt und beidseitig entspiegelt ist. So kommt das Zifferblatt mit dem strahlenförmigen Sonnenschliff-Relief besonders eindrucksvoll zur Geltung. Es wird nach der Prägung mit Lack ausgefüllt und erhält so seine vollkommen glatte, flache Oberfläche. Ihre sanft gerundeten Konturen machen die Uhr zum wahren Handschmeichler, zumal Hightech-Keramik ein unvergleichliches Tragegefühl vermittelt: angenehm leicht und doch äußerst widerstandsfähig.

Hochmoderne Uhrwerke sorgen sowohl bei den Automatik- als auch bei den Quarzversionen für Präzision und Zuverlässigkeit. Die Automatikmodelle verfügen über einen Sichtboden mit Saphirglas, der den Blick auf das Uhrwerk ermöglicht. Eine Nivachron-Spiralfeder schützt die Uhr vor Magnetfeldern. Die Gangreserve beträgt 48 Stunden für die kleineren und 80 Stunden für die größeren Modelle. Wird die Uhr in dieser Zeit abgelegt, muss sie nicht neu aufgezogen werden.

Auch die Varianten mit Quarzwerk weisen ultramoderne Funktionen auf, darunter eine Computerchip-Technologie, die automatisch auf plötzliche Bewegungen und Stöße reagiert und die notwendigen Korrekturen für eine zuverlässige Zeitmessung trifft. Je nach Ausführung liegen die Preise für die Rado Centrix Modelle zwischen 1.700 und 2.800 Euro. Die abgebildete Uhr mit zwölf Diamanten kostet 2.800 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Erhältlich im Fachhandel oder im Rado Onlineshop unter https://www.rado.com/de_de/

Original-Content von: Rado, übermittelt durch news aktuell