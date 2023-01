SWR - Das Erste

Fünfteilige Doku-Serie über den Zauber von St. Pauli: "Neonstaub"

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-Baden (ots)

Verrucht, mysteriös, sagenumwoben: Das Rotlicht hat weltweit eine besondere Anziehungskraft. In den Nachkriegsjahren entwickeln sich Stadtbezirke wie das Hamburger Hafenviertel Sankt Pauli rasant vom verruchten Pflaster zur Amüsiermeile auch der oberen Zehntausend. Das Wirtschaftswunder boomt, neben käuflicher Liebe siedeln sich ganz selbstverständlich auch Kleinkunst, Cabaret, Spielbanken, Live-Musik und Profi-Sport an. So starten neben Striptease, Peepshows und Boxkämpfen auch Weltkarrieren wie jene der Beatles und von Jimi Hendrix in den lokalen Kneipen und Clubs. Die fünfteilige Serie "Neonstaub - Die Straßen von St. Pauli" zeichnet eine lebhafte Chronik dieses so besonderen, häufig mystifizierten Ortes. Am 10. Januar zeigt Das Erste alle fünf Folgen hintereinander ab 23 Uhr. Die Doku-Serie ist jetzt schon bis 10. April 23 in der ARD Mediathek abrufbar.

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell