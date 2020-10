ADAC Mittelrhein e.V.

ADAC Experten-Talk: Tourismus in Corona-Zeiten - wo geht die Reise hin? Live am Freitag, 23. Oktober (11 bis 12.30 Uhr) auf www.adac-mittelrhein.de/digitalesforum

Leere Hotelbetten, geschlossene Restaurants, keine Flüge - kaum eine andere Branche ist so stark von der Corona-Krise betroffen wie der Bereich Tourismus, der mit rund drei Millionen Beschäftigten zu Deutschlands wichtigsten Wirtschaftszweigen gehört.

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Lockdown brach das Tourismus-Geschäft Mitte März von heute auf morgen zusammen. Die Branche stand praktisch still, Buchungen mussten rückabgewickelt werden - verbunden mit massiven Umsatzeinbrüchen und Kurzarbeit als Folge.

Nur schrittweise und unter Beachtung von Abstandsregelungen und Hygienekonzepten öffneten im Sommer Gastronomie, Hotellerie und Tourismus im Inland sowie im europäischen Ausland. Jetzt droht sich das Szenario aus dem März zu wiederholen.

- Lockdown in Berchtesgarden, Hotelschließung am Timmendorfer Strand: Welche Einschränkungen sind hinzunehmen und welche Freiheiten möglich? - Wie nachhaltig verändert die Corona-Krise den Tourismus? - Wird die Branche die Krise überwinden? - Welche Konzepte gibt es für die Zeit nach Corona?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben Ihnen beim interaktiven Live-Talk des ADAC Mittelrhein e.V.:

Dr. Achim Schloemer, Vorstand Touristik ADAC Mittelrhein e.V.

Gereon Haumann, Präsident DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V.

Stefan Zindler, Geschäftsführer Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Dr. Ralf Teepe, Leiter Wirtschaftspolitik Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MVWL)

Ingo Lies, Geschäftsführer Chamäleon Reisen GmbH

Darüber hinaus präsentiert Catharina Fischer vom Netzwerk Tourismuszukunft die Ergebnisse der Branchen-Umfrage #impulse4travel, die in den vergangenen Wochen unter den Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern der Touristikbranche durchgeführt wurde.

"Viele Akteure haben Angst, dass eine Wiederholung des Lockdown-Szenarios vom März droht. Daher kommt der interaktive Live-Talk genau zur richtigen Zeit, denn wir müssen offen und direkt die Probleme ansprechen und unsere Forderungen an die Politik stellen," betont Touristik-Vorstand Dr. Achim Schloemer.

Die Zuschauer können vor und während des Live-Talks am kommenden Freitag, 23. Oktober (ab 11 Uhr) auch Fragen direkt an die Studiogäste stellen. Eine kurze E-Mail an dialog@mrh.adac.de reicht aus, die Beantwortung der Fragen erfolgt live während der Sendung.

Hier geht's zum Livestream: www.adac-mittelrhein.de/digitalesforum. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

