Onlineprinters GmbH

Spendenübergabe: 10.000 Euro für deutsch-französische Freundschaft

Französischer Honorarkonsul nimmt Spende entgegen

Fürth/Neustadt an der Aisch (ots)

Die Onlineprinters-Gruppe, eine der führenden europäischen Onlinedruck-Dienstleister, spendet 10.000 EUR für die deutsch-französische Freundschaft. Das E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland pflegt seit über zehn Jahren intensive Geschäftsbeziehungen zum größten Nachbarland Frankreich. 5.000 EUR werden für den Wiederaufbau der bei einem verheerenden Brand beschädigten Kathedrale Notre-Dame gespendet, die anderen 5.000 EUR für deutsch-französische Projekte. Vier Schulen in Fürth und Neustadt an der Aisch erhalten jeweils 1.250EUR, die zum Beispiel für den Schüleraustausch mit Partnerschulen genutzt werden können.

"Deutschland und Frankreich sind seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. Diese Partnerschaft steht für ein vereintes Europa - ein Ideal, das wir als internationales Unternehmen unterstützen. Dementsprechend wollen wir einen kleinen Beitrag zum Wiederaufbau von Notre-Dame und gleichzeitig zur Völkerverständigung leisten. Deshalb unterstützen wir deutsch-französische Jugendprojekte, denn für Verständnis ist nichts besser, als seine Nachbarn kennenzulernen", erklärt Dirk A. Müller, CFO der Onlineprinters-Gruppe.

Übergabe an Honorarkonsul

Die symbolische Scheckübergabe erfolgte am Freitag, den 3. Mai, im Onlineprinters-Headquarter an Dr. Matthias Everding, Honorarkonsul der Französischen Republik für Franken und Teile der Oberpfalz. Die Höhe der Spendensumme wurde teilweise durch die Kunden von Onlineprinters bestimmt: Für jeden Auftrag, der in der Karwoche auf dem Webshop Onlineprinters.fr eingegangen ist, hat das Unternehmen einen Euro gespendet - und den Betrag auf 5.000 EUR aufgerundet. Darüber hinaus hat das Unternehmen die gleiche Summe für Jugendprojekte aufgesattelt. Honorarkonsul Everding kommentierte die Spende: "Dass die Onlineprinters neben einer Aufbauhilfe für Notre-Dame eine Spende für länderübergreifende Jugendprojekte leisten, ist ein großartiges Zeichen der Freundschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses kulturelle und soziale Engagement."

Über das Unternehmen

Die Onlineprinters-Gruppe zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18 Webshops an 1.000.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt das Unternehmen als diedruckerei.de auf. Der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters-Gruppe.

