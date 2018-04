Rabobank desensibilisiert gemeinsam mit IBM ihre Kundendaten für die EU-DSGVO und DevOps

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Rabobank, das multinationale Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen aus den Niederlanden, entwickelt in Zusammenarbeit mit IBM (NYSE: IBM) kryptographische Pseudonyme für die personenbezogenen Daten seiner Kunden, um innovative Lösungen zur Einhaltung der neuen Finanzverordnungen der EU zu finden.

Am 25. Mai tritt die Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) (General Data Protection Regulation/GDPR) in Kraft, die ein harmonisiertes Rahmengesetz für die gesamte EU schaffen, Bürgern und Einwohnern die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zurückgeben und gleichzeitig allen, die weltweit diese Daten hosten, verschieben und verarbeiten, strikte Regeln auferlegen soll.

Rabobank unternimmt eine Reihe von Maßnahmen, um die Einhaltung der EU-DSGVO sicherzustellen. In einem gemeinsamen Projekt mit IBM Services und IBM Research konvertierte die Bank Terabytes ihrer sensibelsten Kundendaten (einschließlich Namen, Geburtsdaten und Kontonummern) kryptographisch in desensibilisierte Repräsentationen - das heißt, die Daten sehen aus und verhalten sich wie die echten Daten, sind es aber nicht.

Die Pseudonymisierung verbessert den Datenschutz, indem sie die meisten personenbezogenen Felder in Datensätzen durch eine oder mehrere künstliche Kennungen (Pseudonyme) ersetzt, d. h. statt des wirklichen Namens wird ein erfundener Name verwendet. Zusätzlich werden die Daten für die EU-DSGVO so verarbeitet, dass sie ohne die Angabe zusätzlicher Informationen nicht mehr einem bestimmten Datensubjekt zugeordnet werden können. Beispiel: Ohne Pseudonymisierung kann jemand, der das Geburtsdatum und die Privatanschrift einer Person kennt, deren Identität in Erfahrung bringen.

"Die IBM-Analysesoftware erzielt gemeinsam mit unserer kryptographischen Desensibilisierungs-Engine die Pseudonymisierung, indem sie die Daten in Token-Schlüssel mit Hash-Algorithmen konvertiert, die heute und auch auf viele Jahre hinaus in der Zukunft vollkommen undurchdringlich sind, selbst für einen fehlertoleranten Quantencomputer", sagt Michael Osborne, Kryptograph bei IBM Research. "Diese neue Technologie ist inzwischen im Handel erhältlich, um die Einhaltung mehrerer Rahmengesetze in verschiedenen Branchen weltweit zu erleichtern."

Die Desensibilisierung von Daten hilft nicht nur bei der Einhaltung der EU-DSGVO, sondern erleichtert auch dem DevOps-Team der Rabobank für die radikale Automatisierung die Nutzung der Daten für Leistungsprüfungen zur Entwicklung neuer, innovativer Technologien und Dienstleistungen, wie z. B. mobile Apps und Zahlungslösungen.

"Die Verfügbarkeit von möglichst produktionsnahen Daten während der Prüfphase ist kritisch für unser DevOps-Team, damit wir sicher sein können, dass unsere Services wie geplant funktionieren, wenn wir live gehen", sagt Peter Claassen, Delivery Manager Radical Automation der Rabobank. "Dank der Fähigkeit, pseudonymisierte Daten zu testen und zu iterieren, kann unser DevOps-Team Innovationen entwickeln, die unseren Kunden noch mehr Sicherheit sowie innovative und praktische Lösungen bringen."

Dieses gemeinsame Projekt von Rabobank und IBM Services läuft schon seit einem Jahr. Eine Vielzahl wichtiger Anwendungen und Plattformen wurden pseudonymisiert, einschließlich der aktuellen Bankkonten- und Speichersysteme auf Mainframe-, Linux-, Tandem- und Windows-Plattformen.

Letztendlich wird das Projekt alle Zahlungsanwendungen pseudonymisieren und auch in andere Funktionsbereiche innerhalb der Bank expandieren.

Informationen zur Rabobank-Gruppe

Die Rabobank-Gruppe ist ein internationaler Finanzdienstleister, dessen Arbeitsweise auf einem kooperativen Ansatz basiert. Sie bietet Bankservices für Einzelhandels-, Großhandels- und Privatkunden, Leasing und Immobiliendienstleistungen an. Bei der kooperativen Rabobank stehen bei allen Dienstleistungen die Interessen der Kunden an erster Stelle. Rabobank hat sich zum Ziel gesetzt, eine führende kundenorientierte kooperative Bank in den Niederlanden sowie eine führende Lebensmittel- und Landwirtschaftsbank weltweit zu sein. Rabobank beschäftigt ca. 43.810 interne und externe Mitarbeiter. Die Rabobank-Gruppe ist in 40 Ländern tätig.

Weitere Informationen zur Rabobank-Gruppe finden Sie unter www.rabobank.com.

Informationen zu IBM Research

IBM Research definiert schon seit mehr als sieben Jahrzehnten die Zukunft der Informationstechnologie und beschäftigt mehr als 3.000 Forscher in 12 Labors, die über sechs Kontinente verteilt sind. Die Wissenschaftler von IBM Research haben insgesamt sechs Nobelpreise erhalten, 10 U.S. National Medals of Technology, fünf U.S. National Medals of Science, sechs Turing Awards und umfassen 19 Mitglieder der National Academy of Sciences und 20 Mitglieder der U.S. National Inventors Hall of Fame. Detaillierte Informationen über IBM Research finden Sie unter www.ibm.com/research.

Rabobank Margo van Wijgerden +31 30 21 60967 margo.van.wijgerden@rabobank.nl

IBM Research Christopher Sciacca +41 44 724 8443 cia@zurich.ibm.com

