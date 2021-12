NEUE FORMEN Köln GmbH

Hermann Fürstenau wird zweiter Geschäftsführer der Kölner Markenagentur NEUE FORMEN

Köln (ots)

Fahnenwechsel: Von Speakers Excellence zu NEUE FORMEN

Hermann Fürstenau, ehemals Geschäftsführender Gesellschafter der Speakers Excellence Deutschland Holding GmbH, wird ab Januar 2022 zweiter Geschäftsführer der Markenagentur NEUE FORMEN. Gemeinsam mit Thomas Tornatzky, Gründer und Geschäftsführer der NEUE FORMEN Köln GmbH, wird er die Geschäfte der renommierten Branding Agentur aus Köln führen und neue Geschäftszweige etablieren.

Als Experte der Speaker- und Coaching-Szene mit ausgezeichnetem Netzwerk übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche Personal Branding, Business Development, Education, Sales, Process Automation und Business Networks.

Hermann Fürstenau, von Hause aus Diplom-Medienwirt, bringt durch den Einstieg bei der Markenagentur, die bisher über 1.000 Unternehmen erfolgreich am Markt positionieren konnte, seine Kompetenz mit seiner Vision in Einklang. Er hat zum Ziel, gemeinsam mit dem Kölner Team neue Geschäftsfelder zu besetzen, die verkrustete Gründermentalität ein Stück weit aufzubrechen und dem Mittelstand einen Push in Richtung Kreativität und Digitalität zu geben. "Ich freue mich auf eine neue Ära und darauf, meinen Fahnenwechsel gemeinsam mit Thomas erfolgreich zu gestalten. Dabei freue ich mich besonders darauf, meine Expertise aus zwölf Jahren in der Fort- und Weiterbildungsbranche mit dem Know-how des jungen und dynamischen Teams von NEUE FORMEN zu verschmelzen. Zudem haben Thomas und ich uns zum Ziel gesetzt, die Angebotsvielfallt von NEUE FORMEN deutlich zu erweitern, neue Branchen zu aktivieren und das Unternehmen gemeinsam auf ein neues, noch höheres Level zu heben", so der Wahlkölner.

Thomas Tornatzky freut sich auf den Neuzugang: "Da ich mich, angefangen von Vertrieb über das operative Tagesgeschäft bis hin zur Agenturentwicklung, zuletzt um alles selbst gekümmert habe, konnten viele Ideen nicht realisiert werden. Ich freue mich außerordentlich auf den Austausch mit Hermann innerhalb der Geschäftsführung und bin mir sicher, dass wir als Doppelspitze nicht nur doppelt so viel leisten können, sondern getreu dem Motto "1+1=2 hoch X" eine exponentielle Entwicklung der Agentur zukünftig realisieren werden. Hermann und mich verbindet eine intensive und vertrauensvolle Freundschaft - für mich die perfekte Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Agentur".

Original-Content von: NEUE FORMEN Köln GmbH