MACH kehrt zurück und beschleunigt die Zukunft des Settlement

Luxemburg (ots/PRNewswire)

Das Clearing-Geschäft von TOMIA wird als eigenständige Geschäftseinheit aufgebaut.

Das Clearing-Geschäft von TOMIA wurde als eigenständige Geschäftseinheit mit dem Namen MACH wieder ins Leben gerufen und stellt die ehrwürdige Marke wieder her, die in der Roaming-Branche Pionierarbeit geleistet hat. Das neue Unternehmen ist auf Wachstum ausgerichtet und wird sein Augenmerk auf den Clearing-Bedarf der nächsten Generation von Mobilfunkbetreibern in aller Welt richten. MACH wird eigenständig neben dem Schwesterunternehmen TOMIA operieren, das weiterhin für sein marktführendes Portfolio an Roaming-Mehrwertdiensten verantwortlich sein wird. Die Dienste von MACH werden von Betreibern aller Größenordnungen in Anspruch genommen, von einem der weltweit größten Mobilfunkbetreiber mit Sitz in den USA bis hin zu Gruppen, die in mehreren Ländern tätig sind.

„Wir sind stolz darauf, die seit langem bewährte und hoch angesehene Marke MACH wiederherzustellen und auf den hervorragenden Leistungen unseres Unternehmens in der Räumungsbranche aufzubauen. Der Markt bietet weiterhin neue Herausforderungen und Möglichkeiten, und wir sind bestrebt, innovative Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die die Unternehmenseinnahmen unserer Kunden maximieren", sagte Jean Doblustaine, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer von MACH.

Angesichts der zunehmenden Marktkomplexität sieht MACH ein wachsendes Kundeninteresse an standardbasierten Lösungen, die es einfacher machen, die neuesten Abrechnungsprozesse, die Billing and Charging Evolution (BCE), zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Customer Lifecycle Journey. Data Clearing (DCH) und Financial Clearing (FCH) von MACH ermöglichen einen effizienten und zuverlässigen Datenaustausch, der die Abrechnung auf Großhandelsebene erleichtert und eine unübertroffene Transparenz der Roaming-Mobilität und -Einnahmen bietet. In Kombination mit Deal Analytics, dem branchenführenden Rabattmanagement-Service, bietet MACH kaufmännischen, finanziellen und operativen Teams die Vorteile einer einheitlichen Geschäftsanalyse, die unzählige Datensätze verarbeitet, um bessere und genauere Ergebnisse zu erzielen. Auf diese Weise können die wichtigsten Interessengruppen des Unternehmens schneller fundierte Entscheidungen treffen und insgesamt bessere Ergebnisse erzielen.

Das Unternehmen arbeitet eng mit all seinen Kunden zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, und wird zeigen, wie seine Unabhängigkeit MACH in die Lage versetzen wird, bestehende Beziehungen zu verbessern und auszubauen. Mit seinen engagierten Teams für Vertrieb, Produktentwicklung und Betrieb erwartet MACH, seine Fortschritte in diesem Bereich zu beschleunigen und den Kunden durch seinen gestrafften Fokus mehr Wert zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mach.com.

Informationen zu MACH

MACH leistete Pionierarbeit in der Roaming-Branche und hat sich seit über 30 Jahren als globaler Clearing-Experte etabliert. MACH bietet Clearing-Optimierungsdienste mit umfassender Transparenz und Automatisierung über alle Phasen des Vertragslebenszyklus für Mobilfunkbetreiber. Wir haben unser Angebot ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen der Betreiber nach Vereinfachung gerecht zu werden und neue Markttrends zu antizipieren. Unser integrierter Wholesale-Ansatz ermöglicht es Nutzern, alle Arten von kommerziellen Vereinbarungen, TAP-, BCE- und IOT-Rabatten einfach zu verwalten und innovative kommerzielle IoT- und 5G-Roaming-Strategien zu starten. Wir unterstützen unsere Kunden bei der erfolgreichen Umstellung von alten auf die neuesten Abwicklungsverfahren gemäß den Branchenstandards. Weitere Informationen finden Sie unter www.mach.com.

