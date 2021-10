World Health Summit

UN-Generalsekretär Guterres: "Impfnationalismus und Horten von Impfstoff bringt uns alle in Gefahr."

World Health Summit mit hunderten Global Health Expert:innen offiziell eröffnet

Berlin (ots)

Am Sonntag Abend ist in Berlin und online der 13. World Health Summit offiziell eröffnet worden. Das vorherrschende Thema: Die Lehren aus COVID-19.

Beim World Health Summit 2021 kommen erneut die bedeutendsten Köpfe aus dem Bereich globale Gesundheit zusammen, erwartet werden digital und vor Ort 380 Sprecher:innen und 6.000 Teilnehmer:innen aus aller Welt.

Bei der Eröffnungsveranstaltung in Berlin und online betonte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, dass internationale Zusammenarbeit unerlässlich sei: "Grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen müssen grenzüberschreitend bekämpft werden", so von der Leyen. "Wir brauchen einen weltweit gültigen Standard für Gesundheitsvorsorge." (via Video)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte, dass COVID-19 das Leben aller Menschen weltweit tiefgreifend verändert habe: "Lassen Sie uns die Lektionen, die wir auf schmerzvolle Weise lernen mussten, nun nutzen."

UN-Generalsekretär António Guterres forderte in seiner vorab aufgezeichneten Rede eine gerechte Verteilung von COVID-19 Impfstoffen:"Impfnationalismus und Horten von Impfstoff bringt uns alle in Gefahr".

"Die Pandemie kann unter Kontrolle gebracht werden, aber dazu müssen Regierungen und Hersteller viel mehr Impfdosen vor allem an die am stärksten gefährdeten Länder liefern. Impfstoffe müssen gerecht und solidarisch verteilt werden", sagte auch WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Der Schaden, den COVID-19 verursacht hat, macht deutlich, dass wir eine stabilere globale Gesundheitsarchitektur und politischen Willen auf höchste Ebene brauchen, und zwar in Form eines globalen Pandemie-Pakts oder Abkommens."

Axel R. Pries, Präsident des World Health Summit forderte eine größere Unterstützung supranationaler Institutionen: "Um die Gesundheit der Weltbevölkerung zu verbessern, müssen die überstaatlichen Organisationen gestärkt werden". Dies sei auch eines der zentralen Themen des diesjährigen World Health Summit.

Weitere Eröffnungsredner:innen:

Bill Anderson, CEO, Roche Pharmaceuticals

Henrietta H. Fore, Executive Director, UNICEF

Stefan Oelrich, Member of the Board of Management and Head of the Pharmaceuticals Division, Bayer AG

Soazic Elise Wang Sonne, Social Development Global Practice Young Professional, World Bank

Die Eröffnungsveranstaltung ist im Anschluss hier als Video abrufbar: www.youtube.com/user/WorldHealthSummit1

Am zweiten Konferenztag, Montag, den 25.10., sprechen unter anderem:

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Christian Drosten, Director, Institute of Virology, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Chikwe Ihekweazu, Incoming Assistant Director-General, WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence

Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General, World Trade Organization (WTO)

Lia Tadesse Gebremedhin, Minister of Health, Ethiopia

Charles Michel, President of the European Council

John Nkengasong, Director, Africa Centres for Disease Control and Prevention

Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance

Soumya Swaminathan, Chief Scientist, World Health Organization (WHO)

Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust

Alle Infos zu Sprecher:innen

Die zentralen Themen des World Health Summit 2021:

Vaccine Equity: A Call to Action

Pandemic Preparedness: Lessons from COVID-19

The Intersection of COVID-19 and Mental Health

The Role of the European Union in Global Health

WHO Council on the Economics of Health for All

Unlocking Digital and AI Technologies for Health

Mehr zum Programm

Die digitale Teilnahme am gesamten Programm ist frei und ohne vorherige Registrierung möglich. Die Zoom-Links sind in den jeweiligen Sessions im online Programm auf www.worldhealthsummit.org abrufbar.

Alle Sessions stehen im Anschluss hier zur Verfügung: www.youtube.com/user/WorldHealthSummit1

Die Vor-Ort-Teilnahme ist wegen COVID-19 limitiert und nur auf Einladung möglich. Der Zugang zum Veranstaltungsort kann nur gewährt werden mit dem Nachweis einer EU-zugelassenen Impfung, einer Genesung oder eines negativen Tests, nicht älter als 24 Stunden. Es gelten die Hygiene- und Abstandsbestimmungen.

Der World Health Summit ist eine der weltweit wichtigsten strategischen Konferenzen für globale Gesundheit und bringt international führende Wissenschaftler, Politiker sowie Vertreter aus Industrie und Zivilgesellschaft zusammen mit dem Ziel, die Weichen für eine gesündere Zukunft zu stellen. Das Forum wurde 2009 zum 300-jährigen Jubiläum der Charité gegründet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO. Präsident des World Health Summit ist Axel R. Pries, Dekan der Charité. Internationaler Jahrespräsident 2021 ist Charles Ibingira vom Makerere University College of Health Sciences, Uganda.

Presseinformationen: https://www.worldhealthsummit.org/media/presskit.html

Die Presseakkreditierung für die Teilnahme vor Ort ist beendet. Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an: communications@worldhealthsummit.org Die Online-Teilnahme ist ohne Akkreditierung möglich. Fragen können über Q&A gestellt werden und Bild und Ton nach Absprache genutzt werden. Quelle: World Health Summit

World Health Summit

24.-26. Oktober

Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin, Germany & Digital

www.worldhealthsummit.org

#WHS2021

Twitter: @WorldHealthSmt

LinkedIn, Facebook, Instagram: @worldhealthsummit

Original-Content von: World Health Summit, übermittelt durch news aktuell