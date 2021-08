World Health Summit

Bundeskanzlerin Merkel und WHO-Generaldirektor Tedros eröffnen WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence am Mittwoch in Berlin

Einladung zur digitalen Pressekonferenz

Berlin (ots)

Bundeskanzlerin Angela Merkel und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus eröffnen das internationale Pandemievorsorgezentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel wird zudem von der WHO für ihr Engagement in der globalen Gesundheit ausgezeichnet.

Ziel des WHO Hub ist es, zukünftige Pandemieausbrüche frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Partner des internationalen Hub ist unter anderem die Charité - Universitätsmedizin Berlin. Mitorganisiert wird die Eröffnungszeremonie vom World Health Summit.

"Der neue WHO Hub ist ein wichtiges Signal für den Wissenschaftsstandort Berlin, wo bedeutende Akteure aus Gesundheit und Digitalisierung zusammen kommen. Er ist ebenso ein deutliches Signal zur internationalen Forschungskooperation: Ohne Zusammenarbeit lassen sich die Probleme der globalen Gesundheit nicht lösen. Das ist eine der fundamentalen Lektionen aus COVID-19. Viren machen nicht an Grenzen halt," so World Health Summit Präsident Axel R. Pries, zugleich Dekan der Charité.

Eröffnung des WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence:

Mittwoch, 1. September 2021, 15:00 - 16:30 Uhr mit anschließender digitaler Pressekonferenz

Langenbeck-Virchow-Haus, Luisenstr. 58/59, 10117 Berlin

Die Eröffnungsveranstaltung und die Pressekonferenz sind als livestream verfügbar: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/09/01/default-calendar/inauguration-of-the-who-hub-for-pandemic-and-epidemic-intelligence

Sprecher:innen der Eröffnungsveranstaltung:

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor Weltgesundheitsorganisation WHO

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Michael Müller, Regierender Bürgermeister Berlin

Michael J. Ryan, Direktor WHO-Health Emergencies Programme

Fabiola Gianotti, Generaldirektorin CERN

Katalin Karikó, Senior-Vizepräsidentin BioNTech

Chikwe Ihekweazu, Generaldirektor Nigeria Centre for Disease Control

Sabine Gabrysch, Professorin für Klimawandel und Gesundheit, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) & Charité

Es wurde ein TV-Pool eingerichtet: RTL stellt das Signal zur Verfügung.

Pressekonferenz:

16:30 - 17:15 Uhr

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor Weltgesundheitsorganisation WHO

Michael J. Ryan, Direktor WHO-Health Emergencies Programme

Chikwe Ihekweazu, Generaldirektor Nigeria Centre for Disease Control

Journalisten können an der PK digital über Zoom teilnehmen.

Link: https://who-e.zoom.us/j/95788620647 Einwählcode: Berlin%HUB

Der World Health Summit ist eines der weltweit wichtigsten strategischen Foren für globale Gesundheit. Unter der traditionellen Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, bringt der World Health Summit international führende Vertreter:innen aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Zivilgesellschaft zusammen.

Der World Health Summit 2021 findet vom 24.-26. Oktober statt. Sprecher:innen sind unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Charité-Virologe Christian Drosten und UNICEF Direktorin Henrietta Fore.

www.worldhealthsummit.org

Presseinformationen: www.worldhealthsummit.org/media/presskit

