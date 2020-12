World Health Summit

Charité-Dekan Axel Pries ab 2021 neuer Präsident des World Health Summit

Gründer Detlev Ganten gibt das Amt nach 12 Jahren ab

Neuer Präsident des World Health Summit, einer der weltweit wichtigsten Konferenzen für globale Gesundheit, wird ab 1. Januar 2021 Prof. Dr. Axel R. Pries, Dekan und Mitglied des Vorstands der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Der Mediziner und Physiologe folgt auf Prof. Dr. Detlev Ganten, der den World Health Summit 2009 anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Charité als damaliger Vorstandsvorsitzender gegründet hatte.

"Der World Health Summit ist eine der erfolgreichsten Initiativen der Charité. Der World Health Summit ist ein inhaltlich exzellentes Programm mit bedeutender Strahlkraft für die Universitätsmedizin Berlin aber auch mit hoher Bedeutung für die globale Gesundheit, für die Deutschland eine zunehmende Mitverantwortung übernimmt. Wir blicken mit Stolz auf eine der mittlerweile größten Gesundheitskonferenzen der Welt." sagt Axel Pries. Der World Health Summit stärke die internationale Sichtbarkeit der Charité mit ihrer langen Forschungstradition im Bereich der globalen Gesundheit, so der Charité-Dekan weiter: "Daher freue ich mich sehr auf meine Aufgabe als Präsident dieses international wichtigen Forums für globale Gesundheit. Detlev Ganten wird dem World Health Summit weiterhin beratend zur Seite stehen. Für sein visionäres Engagement möchte ich mich im Namen der Charité sehr herzlich bedanken."

"Ich bin froh, dass sich Axel Pries als international renommierter Wissenschaftler im Bereich der Herz-Kreislauf-Forschung und Dekan der Charité dazu bereit erklärt hat, zusätzlich die Aufgabe als Präsident des World Health Summit zu übernehmen. Das ist eine gute Voraussetzung für die Weiterentwicklung des hohen Ansehens des World Health Summit als Forum für die globale Gesundheit," betont Detlev Ganten, der als Vorsitzender des Kuratoriums der WHS Foundation GmbH dem World Health Summit verbunden bleiben wird.

Dr. Jörg Heldmann, Geschäftsführer der WHS Foundation GmbH und damit des World Health Summit: "Der World Health Summit hat in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit bei der Entwicklung des Themas Global Health in Deutschland geleistet. Das große Vertrauen unserer Partner ist aber immer auch der Authentizität von Charité und M8 Alliance geschuldet: Hier kommen Patientenversorgung, Wissenschaft und Lehre zum Wohle der Gesundheit zusammen. Der Übergang der Präsidentschaft auf unseren Dekan Axel Pries wird dies noch verstärken und die zahlreichen Global Health relevanten Aktivitäten synergistisch miteinander verbinden."

Die WHS Foundation GmbH steht hinter dem World Health Summit und ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Charité, Vertreter des Gesellschafters ist der Vorstandsvorsitzende der Charité, Prof. Dr. Heyo Kroemer.

Der World Health Summit hat sich seit seiner Gründung 2009 zu einem der weltweit wichtigsten strategischen Foren für globale Gesundheit entwickelt. Unter der traditionellen Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, bringt er international führende VertreterInnen aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Zivilgesellschaft zusammen. Jedes Jahr im Oktober kommen rund 300 SprecherInnen und 2.500 TeilnehmerInnen aus rund 100 Nationen zum World Health Summit nach Berlin. Die Themen der rund 50 Sessions umfassen zum Beispiel Strategien zur Verbesserung der weltweiten Gesundheitsversorgung und -vorsorge, Digitalisierung, Klimawandel und Gesundheit sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Wegen COVID-19 fand der World Health Summit 2020 als reine Digital-Konferenz statt, mit rund 6.000 TeilnehmerInnen, die sich online live zugeschaltet hatten. Zentrales Thema war die Pandemie, einer der EröffnungsrednerInnen war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der 13. World Health Summit findet vom 24.-26. Oktober 2021 in Berlin statt.

Prof. Dr. Axel Radlach Pries ist Mediziner und Professor für Physiologie. Vor seiner Berufung als Dekan der Charité im Jahr 2015 leitete er das Physiologische Institut der Charité. Zuvor war der gebürtige Kölner Professor für Physiologie an der Freien Universität Berlin und bis 1998 Oberarzt für Anästhesie am Herzzentrum Berlin. Als Dekan der Charité ist er maßgeblich an der Reform der Lehre beteiligt, u.a. an der Implementierung des Modellstudiengangs Medizin und der Einrichtung neuer Studiengänge wie z.B. Public Health.

Prof. Dr. Detlev Ganten ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf Erkrankungen. Bis 2020 war er Präsident des World Health Summit. Zuvor war er unter anderem Gründungsdirektor des Max Delbrück Centrums für Molekulare Medizin (MDC) Berlin Buch, Vorstandsvorsitzender der Charité, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und Mitglied im Nationalen Ethikrat.

Die M8 Alliance of Academic Health Centres, Universities and National Academies ist das akademische Netzwerk des World Health Summit und ein wachsender Zusammenschluss von derzeit 30 wissenschaftlichen Institutionen aus 20 Ländern. Die M8 Alliance wurde 2009 unter Führung der Charité anlässlich des ersten World Health Summit gegründet und stellt rotierend den internationalen Jahrespräsidenten des World Health Summit. Zusätzlich zur Konferenz in Berlin gibt es jährliche Regional Meetings in den Mitgliedsländern der M8 Alliance. Ende Juni 2021 ist dieses Treffen in Ugandas Hauptstadt Kampala geplant.

Charité Global Health wurde 2018 als zentrale Anlaufstelle für alle Global Health-Projekte der Charité gegründet. Im Mittelpunkt steht zudem die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Direktoren des interdisziplinären Zentrums sind der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten und Dr. Jörg Heldmann, Geschäftsführer der WHS Foundation GmbH und damit des World Health Summit.

