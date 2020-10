World Health Summit

"Niemand ist sicher, solange wir nicht alle sicher sind."

World Health Summit 2020 endet mit klaren Handlungsaufforderungen

Nach drei Tagen mit 300 SprecherInnen und 50 Sessions ist am Nachmittag der 12. World Health Summit zu Ende gegangen. Wegen der Covid-19 Pandemie war das internationale Gipfeltreffen in diesem Jahr ausschließlich digital. Weltweit haben insgesamt mehr als 6.000 Teilnehmer aus über 100 verschiedenen Nationen online teilgenommen.

Die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, den 25. Oktober war von über 2.000 Teilnehmern aus aller Welt live verfolgt worden.

Das zentrale Thema des World Health Summit 2020 war die Covid-19 Pandemie.

Christian Drosten, Leiter des Institut für Virologie der Charité mahnte am letzten Tag der Konferenz, dass man auch in der jetzigen Situation andere Viren im Auge behalten müsse: "Wir müssen uns natürlich auch weiterhin um Influenzaviren sorgen."

In der Abschlussveranstaltung des World Health Summit 2020 sagte WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Zusammenarbeit und Innovation sind die Schlüsselfaktoren, um die Länder in ihren Bemühungen zu unterstützen, sich von der COVID-19-Pandemie zu erholen und die Fortschritte auf dem Weg zu den SDGs zu beschleunigen. Ich habe es zu einer meiner obersten Prioritäten bei der WHO gemacht, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu stärken."

Detlev Ganten, Präsident und Gründer des World Health Summit rief ebenfalls zu internationaler Solidarität auf: "Nur wenn wir eng zusammenarbeiten, können wir die Krise überwinden, nur gemeinsam können wir globale Gesundheit verbessern, unser großes, gemeinsames Ziel."

Covid-19 ist auch das Kernthema der Abschlusserklärung des World Health Summit.

Eine der zentralen Aussagen:

"Niemand ist sicher, bis alle sicher sind. Dieses Global Health Leitprinzip steht im Zentrum des Kampfes gegen Covid-19 und es stand im Mittelpunkt des virtuellen World Health Summit 2020. Gesundheit ist mehr als Medizin und sie ist mehr als Grundlagenforschung. Gesundheit ist existenziell für eine funktionierende Gesellschaft. Es ist eine politische Entscheidung. Die World Health Summit fordert Entscheidungsträger auf der ganzen Welt auf, nach diesem Prinzip zu handeln."

Die vollständige M8 Alliance Declaration ist hier abrufbar: www.worldhealthsummit.org/media/publications.html

Verfasst wird die Abschlusserklärung von der M8 Alliance, dem akademischen Rückrat des World Health Summit. Die "M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies" ist ein Zusammenschluss aus 30 Akademischen Gesundheitszentren und Universitäten in 20 Ländern und den wissenschaftlichen Nationalakademien in 130 Ländern.

Der World Health Summit ist eine der weltweit wichtigsten strategischen Konferenzen für globale Gesundheit und bringt international führende Wissenschaftler, Politiker sowie Vertreter aus Industrie und Zivilgesellschaft zusammen. Das Forum wurde 2009 zum 300-jährigen Jubiläum der Charité gegründet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO.

