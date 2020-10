World Health Summit

Start des World Health Summit mit Bundespräsident, EU-Kommissionspräsidentin, WHO-Generaldirektor und Virologe Drosten

Covid-19 steht im Fokus, das gesamte Programm findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt.

Am Sonntag vormittag hat der World Health Summit begonnen, eine der international führenden Konferenzen zu globaler Gesundheit - wegen Covid-19 als rein digitales Format. Alle Vorträge und Debatten finden ausschließlich online statt.

Im Mittelpunkt der dreitägigen Konferenz: Covid-19.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung findet am Abend um 18:00 Uhr statt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, UN-Generalsekretär António Guterres und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus wird als Livestream zur Verfügung stehen: www.worldhealthsummit.org

Alle anderen insgesamt 50 Sessions werden ebenfalls live digital übertragen: Die jeweiligen Zoom-Links sind kostenfrei auf www.worldhealthsummit.org abrufbar.

Alle Sessions stehen im Anschluss auch auf https://www.youtube.com/user/WorldHealthSummit1 zur Verfügung.

Zu den rund 300 SprecherInnen des World Health Summit gehören:

- Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident (25.10. 18:00) - Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU Kommission (25.10. 18:00) - Gerd Müller, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland (27.10. 9:00 & 11:00) - Marta Temido, Gesundheitsministerin, Portugal (26.10. 11:00) - Toma Gantar, Gesundheitsminister, Slowenien (26.10. 11:00) - António Guterres, Generalsekretär, Vereinte Nationen (25.10. 18:00) - Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor, Weltgesundheitsorganisation WHO (25.10. 18:00, 26.10. 9:00 & 27.10. 16:00) - Michelle Bachelet, Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Vereinte Nationen (27.10. 14:00) - Christian Drosten, Leiter, Institut für Virologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin (26.10. 14:00, 27.10. 9:00) - Lothar H. Wieler, Präsident, Robert Koch Institut (25.10. 14:00 & 16:00, 26.10. 9:00 & 11:00) - Winnie Byanyima, Direktorin, UNAIDS (25.10. 16:00 & 18:00) - Andrea Ammon, Direktorin, European Centre for Disease Prevention and Control (25.10. 14:00 & 16:00, 27.10. 11:00) - Nanette Cocero, Präsidentin für globale Impfstoffentwicklung, Pfizer (25.10. 18:00) - Victor Dzau, Präsident, National Academy of Medicine, USA (25.10. 16:00) - Jeremy Farrar, Direktor, Wellcome Trust (27.10. 16:00) - George F. Gao, Direktor, Chinese Center for Disease Control and Prevention (25.10. 14:00, 27.10. 14:00) - Paul Hudson, CEO, Sanofi (25.10. 18:00) - John Nkengasong, Direktor, Africa Centres for Disease Control and Prevention (27.10. 11:00) - Michael Ryan, Nothilfedirektor, Weltgesundheitsorganisation WHO (27.10. 11:00) - Henrietta Fore, Direktorin, UNICEF (27.10. 16:00)

Der World Health Summit ist eine der weltweit wichtigsten strategischen Konferenzen für globale Gesundheit und bringt international führende Wissenschaftler, Politiker sowie Vertreter aus Industrie und Zivilgesellschaft zusammen. Das Forum wurde 2009 zum 300-jährigen Jubiläum der Charité gegründet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO.

World Health Summit

Digital

25.-27. Oktober

