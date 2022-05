Cepheid

Cepheid erhält CE-Kennzeichnung für Xpert® Xpress CoV-2 plus

Sunnyvale, Kalif. (ots/PRNewswire)

Die neue „plus" Testversion birgt ein 3. Gentarget zur schnelleren Erkennung zukünftiger SARS-CoV-2 Varianten

Cepheid gibt heute bekannt, dass die Firma die CE-Kennzeichnung für Xpert® Xpress CoV-2plus erhalten hat, einem diagnostischen PCR-Schnelltest für den qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2 Virus, der Erreger von COVID-19.

Viren verändern sich ständig durch Mutation und diese können neue Varianten mit einzigartigen Charakteristika hervorbringen. Während der Pandemie wurden mehrere Varianten des Virus, das COVID-19 verursacht, weltweit dokumentiert. Cepheid stellt sich dieser zunehmenden genetischen Vielfalt proaktiv durch eine verbesserte Genabdeckung der neuen plus- Version des Tests und umfasst ein drittes konserviertes Gentarget zur SARS-CoV-2 Erkennung, um damit der Herausforderung zukünftiger Virusmutationen zu begegnen und nukleokapside Gensonden für eine einheitliche Viruserkennung zu optimieren.

Xpert Xpress CoV-2plus gesellt sich unter anderem zu Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus in Cepheids wachsender Produktpalette der PCRplus respiratorischen PCR-Tests, mit denen schnelle, genaue und verwertbare Ergebnisse erzielt werden. Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ist auch weiterhin das geeignetste Produkt, wenn mehrere Viren, die grippeähnliche Erkrankungen verursachen, im Umlauf sind. Xpert Xpress CoV2 plus ist nun auch für die Verwendung an allen Patienten zugelassen, inklusive derer, die ohne Symptome oder ohne Verdacht auf COVID-19 untersucht werden.

Xpert Xpress CoV-2 plus ist für die Verwendung auf einem jeden der über 40.000 weltweit im Einsatz befindlichen GeneXpert® Systeme von Cepheid ausgelegt. Der Test kann bei Bedarf für positive Ergebnisse in nur 20 Minuten eine rasche Erkennung der SARS-CoV-2-RNA liefern.1

„Gleich zu Beginn der Pandemie konzentrierten wir uns darauf, dem Gendrift von SARS-CoV-2 einen Schritt voraus zu sein, und wir haben unsere Tests daher im Hinblick auf gegenwärtige und mögliche künftige Varianten entworfen", kommentierte David Persing, M.D., Ph.D., EVP und Chief Scientific Officer. „Die hohe Sensitivität dieser Tests ist jetzt für die jüngst bekanntgegebenen Test-to-Treat-Initiativen von besonderer Bedeutung, da zum Erzielen optimaler klinischer Ergebnisse bei antiviralen Therapien eine frühe Erkennung äußerst wichtig ist."

Die Auslieferung von Xpert Xpress CoV-2 plus beginnt voraussichtlich im Mai.

Weitere Informationen sowie Videos und Packungsbeilagen finden Sie unter www.cepheid.com/coronavirus.

Ein früher Assay-Abbruch nur bei positiven Ergebnissen; Bekanntgabe negativer Ergebnisse in ca. 30 Minuten

Über Cepheid

Die in Sunnyvale, Kalifornien, ansässige Firma Cepheid ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik. Cepheids Ziel ist die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung genauer und dabei leicht anzuwendender molekularer Systeme und Tests. Durch die Automatisierung äußerst komplexer und zeitraubender manueller Verfahren bietet Cepheid mit seinen Lösungen Institutionen jeder Größe die Möglichkeit, bei Organ- und genetischen Erkrankungen komplexe molekulare Diagnosetests durchzuführen. Dank seiner umfassenden Fähigkeiten im Bereich der Molekularbiologie konzentriert sich das Unternehmen auf jene Anwendungen, bei denen, wie z.B. bei der Behandlung von Infektionskrankheiten und von Krebs, besonders genaue, schnelle und verwertbare Testergebnisse erforderlich sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.cepheid.com/de.

Für Anfragen bei Cepheid Media:

Darwa Peterson

darwa.peterson@cepheid.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821361/Gene_Targets.jpg

Original-Content von: Cepheid, übermittelt durch news aktuell