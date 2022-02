Hamburg Marketing GmbH

Valentinstag ist in Hamburg Musicaltag: Auf Musical-Kurzreisen bis zu 30 Prozent sparen

Hamburg (ots)

Romantik und Hamburg, das passt zusammen wie Elbe und Hafen. Neben romantischen Plätzen in Hamburg gibt es unendlich viele Locations und Restaurants mit Elbblick, die einen genussvollen Abend zu zweit oder eine perfekte Location für das erste Date bieten. Eine unvergessliche Zeit voller Emotionen bietet natürlich auch ein Musicalbesuch, für den Hamburg Tourismus jetzt ein besonderes Valentinstag-Angebot geschnürt hat: Bei Buchung eines Musicaltickets bis zum 15. Februar gibt es unter www.hamburg-tourismus.de bis zu 30 Prozent Ermäßigung. Das Angebot gilt für "DER KÖNIG DER LÖWEN", "DIE EISKÖNIGIN" und weitere Musicals der Stage Entertainment.

Von romantischen Restaurants über einfallsreiche Unternehmungen bis hin zu traumhaft schönen Plätzen - Hamburg bietet, neben turtelnden Möwen, Liebenden einen prächtigen Blumenstrauß an Aktivitäten für eine Auszeit in Zweisamkeit. Ein Musicalbesuch gehört natürlich dazu. Hamburg Tourismus schenkt "frischverliebten" und "immer noch verliebten" Paaren zum Valentinstag eine unvergessliche Zeit in der Hansestadt. Auf dem Musical-Programm stehen Klassiker wie die beiden Disney-Musicals "KÖNIG DER LÖWEN" und - passend zum derzeitigen Wetter- "DIE EISKÖNIGN" in Deutschlands Musicalhauptstadt Nummer Eins auf dem Programm. "TINA - das Tina Turner Musical" rockt auf der Reeperbahn und Magie pur erlebt man bei "WICKED- das Musical" in der Neuen Flora. Im Herbst feiert dann "HAMILTON - das Musical" in Hamburg Deutschlandpremiere.

Information und Buchung unter www.hamburg-tourismus.de oder +49 (0) 40 300 51 721.

Um ein ganzes Romantik-Wochenende in Hamburg zu verbringen, sind sowohl online als auch telefonisch Hotelnächte einfach dazu buchbar.

